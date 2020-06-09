Выиграл АПЛ с "Лестером": что известно о новом помощнике Шевченко в сборной Украины
Помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Аззалин. Он еще с прошлого года работает в сборной, хотя информации о нем на сайте Украинской ассоциации футбола нет.
Официально не сообщалось, что Аззалин присоединился к сборной Украины. Но президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в штаб Шевченко войдет новый специалист. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова подтвердил, что говорится об Аззалине.
К слову: Шевченко официально продлил контракт со сборной Украины
Пока детали соглашения нового помощника Шевченко со сборной, как и продолжительность контракта – не сообщают.
На официальном сайте Украинской ассоциации футбола информации о новом тренере нет.
Хотя еще в ноябре 2019 года он был в расположении сборной Украины. 34-летний Андреа Аззалин был на скамейке запасных во время товарищеского матча Украина – Эстония 14 ноября в Запорожье.
Тренерский штаб сборной Украины. Андреа Аззалин – крайний слева (фото: УАФ)
А также отправился со сборной Украины на матчи против Сербии в Белграде 17 ноября.
На сайте Украинской ассоциации футбола никакой информации об Андреа Аззалине как помощнике Шевченко нет.
В разделе о тренерском штабе есть информация о других итальянцах, работающих в сборной – Андреа Мальдеру и Мауро Тассотти.
Также есть информация об испанце Педро Луисе Харо Регуэро и Александре Шовковском, которые тоже входят в тренерский штаб.
Что известно о Аззалине?
- Андреа окончил Миланский университет. В свое время входил в тренерский штаб молодежной сборной Италии.
- Также он работал в сборной Греции. Среди клубов в его резюме значится работа в "Монако", "Нанте" и "Лестере", где он был помощником Клаудио Раньери.
- Именно тогда "Лестер" стал победителем Английской премьер-лиги.