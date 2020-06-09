Помощником Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины стал итальянский специалист Андреа Аззалин. Он еще с прошлого года работает в сборной, хотя информации о нем на сайте Украинской ассоциации футбола нет.

Официально не сообщалось, что Аззалин присоединился к сборной Украины. Но президент УАФ Андрей Павелко заявил, что в штаб Шевченко войдет новый специалист. Директор каналов "Футбол 1/2/3" Александра Денисова подтвердил, что говорится об Аззалине.

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Пока детали соглашения нового помощника Шевченко со сборной, как и продолжительность контракта – не сообщают.

На официальном сайте Украинской ассоциации футбола информации о новом тренере нет.

Хотя еще в ноябре 2019 года он был в расположении сборной Украины. 34-летний Андреа Аззалин был на скамейке запасных во время товарищеского матча Украина – Эстония 14 ноября в Запорожье.



Тренерский штаб сборной Украины. Андреа Аззалин – крайний слева (фото: УАФ)

А также отправился со сборной Украины на матчи против Сербии в Белграде 17 ноября.

На сайте Украинской ассоциации футбола никакой информации об Андреа Аззалине как помощнике Шевченко нет.

В разделе о тренерском штабе есть информация о других итальянцах, работающих в сборной – Андреа Мальдеру и Мауро Тассотти.

Также есть информация об испанце Педро Луисе Харо Регуэро и Александре Шовковском, которые тоже входят в тренерский штаб.

Что известно о Аззалине?