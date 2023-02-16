Общественный активист и журналист Константин Андриюк в своем телеграмм-канале сообщил, что сотрудники СБУ провели обыски в помещении Дома футбола. Правоохранители заинтересовались деятельностью бухгалтерии Ассоциации.

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Черные облака над УАФ

По сообщению Андриюка, из помещения УАФ вывели в наручниках одного из работников организации. Обыски проводились в кабинете главного бухгалтера Ассоциации.

Кабинет главного бухгалтера УАФ в Доме футбол прямо сейчас смотрится вот так! СБУ до сих пор проводит в Доме Футбола УАФ обыски,

– написал Андриюк.

Обыски в УАФ / фото телеграмм-канала Андриюка

Напомним, что президент УАФ Андрей Павелко и генеральный секретарь Ассоциации Юрий Записоцкий являются фигурантами дела по финансовым махинациям. Чиновники подозреваются в возможных коррупционных действиях при строительстве завода искусственных футбольных полей.

В ноябре 2022 года Печерский суд назначил обоим подозреваемым арест сроком на 2 месяца. Тем не менее, они воспользовались возможностью внесения залога, заплатив по 10 миллионов гривен.