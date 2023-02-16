Громадський активіст і журналіст Костянтин Андріюк у своєму телеграм-каналі повідомив, що працівники СБУ провели обшуки в приміщенні Будинку Футболу. Правоохоронці зацікавилися діяльністю бухгалтерії Асоціації.
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Чорні хмари над УАФ
За повідомленням Андріюка, з приміщення УАФ вивели в кайданках одного з працівників організації. Обшуки проводилися в кабінеті головного бухгалтера Асоціації.
Кабінет головного бухгалтера УАФ у Будинку футбол прямо зараз виглядає ось так! СБУ досі проводить у Будинку Футболу УАФ обшуки,
– написав Андріюк.
Обшуки в УАФ / фото телеграм-каналу Андріюка
Нагадаємо, що президент УАФ Андрій Павелко та генеральний секретар Асоціації Юрій Запісоцький є фігурантами справи з фінансових махінацій. Чиновників підозрюють у можливих корупційних діях при будівництві заводу штучних футбольних полів.
В листопаді 2022 року Печерський суд призначив обом підозрюваним арешт строком на 2 місяці. Проте вони скористалися можливістю внесення застави, заплативши по 10 мільйонів гривень.