В 2021 году УАФ выпустила эксклюзивный календарь на 2022 год, приуроченный к 30-летию независимости украинского футбола. Хорошая идея была испорчена досадной ошибкой, из-за которой на карте Украины исчезла Закарпатская область.

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Впрочем, УАФ оперативно провела расследование и нашла виновного в инциденте. Оказалось, что ошибка была допущена дизайнером календаря. Виновный в "пропаже" области уже получил выговор за свою халатность. Соответствующий текст с объяснением ассоциация опубликовала на официальной странице Facebook.

"Друзья, нам очень досадно это констатировать, но в сувенирном календаре УАФ за прошлый, 2022 год, была допущена досадная ошибка.

На одной из страниц календаря на карте Украины дизайнер умудрился "потерять" целую Закарпатскую область. Спасибо внимательным болельщикам, которые и заметили ошибку! Искренне приносим свои извинения всем патриотам и поклонникам футбола из Закарпатья и всей Украины за это исключительно техническое недоразумение!

Дизайнер уже получил выговор, обязательство внепланово перечислить донат на ВСУ и приобрести домой огромную карту Украины, где изображены и Закарпатье, и Крым, и Донецкая, и Луганская области, и все регионы нашей Родины, которая героически дает отпор российским оккупантам . Еще раз просим прощения, благодарим за понимание и желаем всем нам поменьше ошибок в жизни и работе!", – говорится в сообщении УАФ.

Напомним, что календарь на 2022 год должен показать единство всех регионов Украины с помощью национальной сборной. На каждой странице была фотография игрока главной команды страны, представлявшего определенный регион Украины откуда он родом. К примеру, Николай Матвиенко родился в Крыму и в углу страницы на карте Украины указана его малая Родина.

Николай Матвиенко на календаре / фото УАФ