Сборные Украины и Армении выбрали комплекты формы для игры Лиги наций
Источник:УАФ
Украинская сборная продолжает свой путь в Лиге наций. "Сине-желтые" определились не только с заявкой на игру, но и цветом формы, в которой сыграет против Армении.
В любимом цвете главного тренера
Сборная Украины 11 июня проведет свой первый домашний матч в розыгрыше Лиги наций. Поединок сложно назвать домашним, ведь из-за войны состоится в соседней Польше, которая радушно примет нашу национальную команду.
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Украинские футболисты выйдут на футбольное поле в Лодзи. Сборные определились с комплектом формы. Украинцы сыграют в любимом цвете Александра Петракова – синем. А соперник наденет белую форму.Важно. Домашний матч Украины в Лиге наций начнется в 16.00 по киевскому времени.
Комплекты формы на матч Украина – Армения / Фото УАФ
Украина – Армения / Фото УАФ
Главное о матче Украина – Армения
- Для нашей сборной эта игра станет второй в Лиге наций-2022/2023. В первом матче "сине-желтые" резервным составом минимально обыграли на выезде ирландцев. Единственный и победный гол во встрече забил Виктор Цыганков.
- Армения же в первом поединке одолела Ирландию – 1:0. Во второй встрече будущий соперник украинцев уступил Шотландии – 2:0.
- В поединке против армян не помощниками наши сборной будут Тарас Степаненко и Георгий Бущан, которые из-за повреждений уже покинули расположение национальной команды. Также в первом домашнем матче не сыграют Эдуард Соболь и Александр Сирота, не попавшие в заявку "сине-желтых".
- Армения и Украина получили по три очка, но у нашего будущего соперника на одну сыгранную игру больше.