Без основного опорника, но с двумя лидерами
Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился со списком футболистов, которые смогут сыграть против Армении. В заявку нашей сборной традиционно попало 23 игрока.
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Вне заявки оказались двое футболистов – Эдуард Соболь и Александр Сирота. Если первый только возобновил тренировки после простуды, то Александр наоборот заболел.
Не видим у 23-х игроков и Тарас Степаненко и Георгия Бущана, которые уже покинули расположение "сине-желтых" из-за повреждений. В заявку снова попали лидеры команды – Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, которые пропускали предыдущую игру против Ирландии (0:1).
Заявка сборной Украины на игру
- Голкиперы: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризник
- Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко
- Полузащитники: Сергей Сидорчук, Данило Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев
- Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сикан
Напомним, что свой первый домашний матч подопечные Петракова сыграют в Лодзе. Польский город был выбран по желанию главного тренера Украины и станет домом на ближайшие домашние поединки. Уже 14 июня наша сборная будет принимать ту же Ирландию.
В преддверии поединка Украина, Шотландия и Армения имеют в своем активе по три очка. Замыкают группу ирландцы, за два матча не заработавшие ни одного пункта.