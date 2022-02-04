Во время программы "Студия Олимпийских игр" в эфире "UA: Первый" журналисты сообщили, что в составе украинской команды есть новые случаи заболевания коронавирусом.

По теме Украина приняла участие в церемонии открытия Олимпиады-2022: праздничные фото

Вместе с тем, имена сдавших положительные тесты на коронавирус – не сообщаются.

Трое украинцев пропустили тренировку

Украинские прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк пропустили две официальные тренировки.

По предварительной информации, Калиниченко должен прибыть в Пекин только 6 февраля.

Также саночник Андрей Мандзий пропустил два тренировочных заезда. Причины пропуска тренировок неизвестны.

Коронавирус в сборной Украины

Первой на Олимпийские игры в Пекин прилетела сборная Украины по биатлону. По прибытию два положительных теста на коронавирус сдал наставник мужской команды Юрай Санитра.

Словацкого специалиста отправили на самоизоляцию и он сможет вернуться в команду, если сдаст отрицательные тесты.

Также положительный тест на коронавирус сдала капитан сборной Украины по биатлону Елена Белосюк. Поэтому на Олимпиаду едет запасная биатлонистка – Анастасия Меркушина.

К сожалению, коронавирусом заразился и украинский фигурист Ивана Шмуратко.