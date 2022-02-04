Во время программы "Студия Олимпийских игр" в эфире "UA: Первый" журналисты сообщили, что в составе украинской команды есть новые случаи заболевания коронавирусом.
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Вместе с тем, имена сдавших положительные тесты на коронавирус – не сообщаются.
Трое украинцев пропустили тренировку
- Украинские прыгуны с трамплина Виталий Калиниченко и Евгений Марусяк пропустили две официальные тренировки.
- По предварительной информации, Калиниченко должен прибыть в Пекин только 6 февраля.
- Также саночник Андрей Мандзий пропустил два тренировочных заезда. Причины пропуска тренировок неизвестны.
Коронавирус в сборной Украины
Первой на Олимпийские игры в Пекин прилетела сборная Украины по биатлону. По прибытию два положительных теста на коронавирус сдал наставник мужской команды Юрай Санитра.
Словацкого специалиста отправили на самоизоляцию и он сможет вернуться в команду, если сдаст отрицательные тесты.
Также положительный тест на коронавирус сдала капитан сборной Украины по биатлону Елена Белосюк. Поэтому на Олимпиаду едет запасная биатлонистка – Анастасия Меркушина.
К сожалению, коронавирусом заразился и украинский фигурист Ивана Шмуратко.