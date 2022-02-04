Украина на церемонии открытия

Знаменосцами сборной Украины стали олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и талантливая фигуристка Александра Назарова. Именно эти спортсмены получили почетную миссию нести украинский флаг на параде стран-участниц, сообщает 24 канал.

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Вместе с знаменосцами на стадионе "Птичье гнездо" появилось еще несколько представителей сборной Украины.



Выход Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images



Украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images

К слову. На Олимпиаде-2022 Украина будет представлена 45 спортсменами по 12 видам спорта.