Украина на церемонии открытия
Знаменосцами сборной Украины стали олимпийский чемпион по фристайлу Александр Абраменко и талантливая фигуристка Александра Назарова. Именно эти спортсмены получили почетную миссию нести украинский флаг на параде стран-участниц, сообщает 24 канал.
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Вместе с знаменосцами на стадионе "Птичье гнездо" появилось еще несколько представителей сборной Украины.
Выход Украины на церемонии открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images
Украинский флаг на церемонии открытия Олимпиады-2022 / Фото Getty Images