Сборная Украины из-за вспышки коронавируса может получить техническое поражение в Лиге наций. Это произойдет, если поединок со Швейцарией 17 ноября не состоится.

Швейцарское издание Blick информирует, что судьбу поединка Швейцария – Украина решит главный врач кантона Люцерн Роджер Харстолл.

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После того, как Харстолл получит все результаты тестирования игроков обоих команд, он или одобрит или запретит проведение поединка.

Внимание. В сборной Украины положительные тесты на COVID-19 сдали Евгений Макаренко, Эдуард Соболь, Дмитрий Резник и Руслан Малиновский. Положительные тесты и у Сергея Кривцова с Николаем Матвиенко. Однако они раньше переболели коронавирусом.

Украине грозит техническое поражение?

Согласно медицинскому протоколу УЕФА, матч может состояться, если в составе команды будет доступно минимум 12 полевых игроков и 1 вратарь. Это условие сборная Украины выполняет, ведь в заявке 18 игроков.

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Однако, чтобы матч состоялся, необходимо также одобрение местных властей.

Если главный врач кантона Люцерн запретит проведение матча, то игра по согласованию с медицинской комиссией УЕФА будет отменена.

Швейцарские СМИ пишут, что украинцам могут засчитать техническое поражение, что автоматически позволит Швейцарии остаться в элитной группе Лиги наций. Следовательно, Украина понизится в классе.

Возможно, матч будет перенесен на другую дату и даже на нейтральное поле.

Предварительно поединок Швейцария-Украина должен состояться 17 ноября. Начало в 21:45.