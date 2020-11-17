Збірна України через спалах коронавірус може отримати технічну поразку у Лізі націй. Це станеться, якщо поєдинок зі Швейцарією 17 листопада не відбудеться.

Швейцарське видання Blick інформує, що долю поєдинку Швейцарія – Україна вирішить головний лікар кантону Люцерн Роджер Харстолл.

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Після того, як Харстолл отримає всі результати тестування гравців обох команд, він або схвалить, або заборонить проведення поєдинку.

До уваги. У збірній України позитивні тести на COVID-19 здали Євген Макаренко, Едуард Соболь, Дмитро Різник і Руслан Маліновський. Позитивні тести і в Сергія Кривцова з Миколою Матвієнком. Однак вони раніше перехворіли на коронавірус.

Україні загрожує технічна поразка?

Згідно з медичним протоколом УЄФА, матч може відбутися, якщо у складі команди буде доступно мінімум 12 польових гравців і 1 воротар. Цю умову збірна України виконує, адже в заявці 18 гравців.

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Однак, щоб матч відбувся, необхідно також схвалення місцевої влади.

Якщо головний лікар кантону Люцерн заборонить проведення матчу, то гра за погодженням з медичною комісією УЄФА буде скасована.

Швейцарські ЗМІ пишуть, що українцям можуть зарахувати технічну поразку, що автоматично дозволить Швейцарії залишитися в елітній групі Ліги націй. Відтак, Україна понизиться у класі.

Можливо, матч буде перенесено на іншу дату й навіть на нейтральне поле.

Попередньо поєдинок Швейцарія – Україна має відбутися 17 листопада. Початок о 21:45.