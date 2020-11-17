Сборная Украины назвала состав на матч со Швейцарией
Сборная Украины по футболу 17 ноября проведет решающий матч Лиги наций в дивизионе A против Швейцарии. Несмотря на кадровые потери украинская сборная собрала состав на поединок.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) информирует, что в заявку сборной Украины на игру со Швейцарией вошел 21 футболист.
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Состав сборной Украины
Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин
Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко
Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Сергей Булеца, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Марлос, Игорь Харатин
Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес
Кто пропустит матч
Как известно, в сборной Украины дважды фиксировали вспышку коронавируса. Сначала заразились четверо ведущих футболистов:
- Андрей Ярмоленко
- Виктор Цыганков
- Сергей Сидорчук
- Виктор Коваленко.
Эти футболисты пропустили игру с Германией и отправились домой.
16-го ноября стало известно еще о трех случаях заражения COVID-19. В частности, положительные тесты сдали:
- Евгений Макаренко
- Эдуард Соболь
- Дмитрий Резник.
Решение, проводить ли матч Швейцария – Украина примет местная власть после того, как украинская сборная сдаст повторные ПЦР-тесты.
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