Сборная Украины по футболу 17 ноября проведет решающий матч Лиги наций в дивизионе A против Швейцарии. Несмотря на кадровые потери украинская сборная собрала состав на поединок.

Украинская ассоциация футбола (УАФ) информирует, что в заявку сборной Украины на игру со Швейцарией вошел 21 футболист.

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Состав сборной Украины

Вратари: Юрий Панькив, Андрей Пятов, Андрей Лунин

Защитники: Илья Забарный, Сергей Кривцов, Евгений Чеберко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко

Полузащитники: Тарас Степаненко, Александр Назаренко, Руслан Малиновский, Сергей Булеца, Александр Зинченко, Георгий Судаков, Александр Зубков, Марлос, Игорь Харатин

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес

Кто пропустит матч

Как известно, в сборной Украины дважды фиксировали вспышку коронавируса. Сначала заразились четверо ведущих футболистов:

Андрей Ярмоленко

Виктор Цыганков

Сергей Сидорчук

Виктор Коваленко.

Эти футболисты пропустили игру с Германией и отправились домой.

16-го ноября стало известно еще о трех случаях заражения COVID-19. В частности, положительные тесты сдали:

Евгений Макаренко

Эдуард Соболь

Дмитрий Резник.

Решение, проводить ли матч Швейцария – Украина примет местная власть после того, как украинская сборная сдаст повторные ПЦР-тесты.

Важно. Сборная Украины опережает Швейцарию на 3 очка. Команде Андрея Шевченко достаточно не проиграть, чтобы остаться в дивизионе A.