В сборной Польши опровергли приглашение Шевченко

Андрея Шевченко называют главным претендентом на тренерское кресло сборной Польши. Пока в СМИ обсуждают детали контракта тренера, представители польской сборной опровергли информацию о Шевченко.

Польша получит нового тренера 31 января

Пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал информацию о том, что команду возглавит 45-летний Шевченко.

Достойно внимания Дженоа должна Шевченко 10 миллионов евро, – СМИ

Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать – новый главный тренер будет объявлен 31 января. Остальное – слухи,

– сказал Квятковский.

Что известно о Шевченко в сборной Польши

В январе украинский специалист покинул итальянский Дженоа, который являлся первым клубом в карьере Шевченко как тренера.

23 января появилась информация, что экс-тренер сборной Украины принял предложение Польского футбольного союза.

СМИ сообщили, что помощниками Шевченко в сборной могут стать двое поляков – экс-футболисты Боруссии Дортмунд и Ливерпуля Лукаш Пищек и Ежи Дудек соответственно.

В сборной Польши украинец будет получать 2,5 миллиона евро. По сообщению СМИ, зарплату Шевченко должна покрыть компания, связанная с польским правительством.

Кроме Шевченко, на тренерский мост поляков претендуют Адам Навалка, Михал Пробиж и Ян Урбан.