В сборной Польши опровергли приглашение Шевченко
Источник:Sport24
Андрея Шевченко называют главным претендентом на тренерское кресло сборной Польши. Пока в СМИ обсуждают детали контракта тренера, представители польской сборной опровергли информацию о Шевченко.
Польша получит нового тренера 31 января
Пресс-аташе сборной Польши Якуб Квятковский прокомментировал информацию о том, что команду возглавит 45-летний Шевченко.
Достойно внимания Дженоа должна Шевченко 10 миллионов евро, – СМИ
Информация не соответствует действительности. Единственное, что мы сейчас можем сказать – новый главный тренер будет объявлен 31 января. Остальное – слухи,
– сказал Квятковский.
Что известно о Шевченко в сборной Польши
В январе украинский специалист покинул итальянский Дженоа, который являлся первым клубом в карьере Шевченко как тренера.
23 января появилась информация, что экс-тренер сборной Украины принял предложение Польского футбольного союза.
СМИ сообщили, что помощниками Шевченко в сборной могут стать двое поляков – экс-футболисты Боруссии Дортмунд и Ливерпуля Лукаш Пищек и Ежи Дудек соответственно.
В сборной Польши украинец будет получать 2,5 миллиона евро. По сообщению СМИ, зарплату Шевченко должна покрыть компания, связанная с польским правительством.
Кроме Шевченко, на тренерский мост поляков претендуют Адам Навалка, Михал Пробиж и Ян Урбан.