Гана и Камерун просто мечтали сыграть против "загнивающего соперника по болотам". Однако у одной из африканских сборных забрали "мечту". 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Передали "привет" позорной Барселоне

Правительство Камеруна не разрешило своей национальной команде по футболу провести контрольный поединок против страны-оккупанта.

Матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".

Что касается Ганы, то неизвестно, сыграет ли эта африканская сборная свой товарищеский поединок против вражеского соперника. Между футбольными федерациями обеих сторон ранее говорилось только о переговорах.

Это уже далеко не первый подобный "досадный" случай для России. Недавно стало известно, что сборная Ирака отказалась играть против сборной вражеской страны. Их поединок был запланирован на 7 сентября. Федерация футбола Ирака вместо этого решила поучаствовать в товарищеском турнире четырех сборных, где с Ираком также сыграют Иордания, Катар и Иран.

Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину их сборные и клубы лишились возможности выступать на международных соревнованиях.

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