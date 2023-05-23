Гана и Камерун просто мечтали сыграть против "загнивающего соперника по болотам". Однако у одной из африканских сборных забрали "мечту". 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Передали "привет" позорной Барселоне
Правительство Камеруна не разрешило своей национальной команде по футболу провести контрольный поединок против страны-оккупанта.
Матч должен был состояться 15 июня в Москве на стадионе "Лужники".
Что касается Ганы, то неизвестно, сыграет ли эта африканская сборная свой товарищеский поединок против вражеского соперника. Между футбольными федерациями обеих сторон ранее говорилось только о переговорах.
Это уже далеко не первый подобный "досадный" случай для России. Недавно стало известно, что сборная Ирака отказалась играть против сборной вражеской страны. Их поединок был запланирован на 7 сентября. Федерация футбола Ирака вместо этого решила поучаствовать в товарищеском турнире четырех сборных, где с Ираком также сыграют Иордания, Катар и Иран.
Напомним, что из-за полномасштабного вторжения России в Украину их сборные и клубы лишились возможности выступать на международных соревнованиях.
Большой скандал с обращением Барселоны к российским фанатам
- Пока страны со здравым смыслом принимают правильные решения, футбольный клуб Барселона масштабно опозорилась в глазах не только украинцев, но и целого цивилизованного мира. Футболисты "блаугранас" Алекс Бальде и Серджи Роберто записали видеообращение к российским болельщикам Барселоны и поблагодарили их за поддержку. Такое видео вызвало большой скандал в футбольном сообществе.
- Украинский комментатор Виталий Кравченко осудил такой поступок игроков каталонского клуба.
- Нападающий Барселоны Роберт Левандовский расстроен таким поступком команды. Пока руководство клуба никак не комментирует этот скандал.
- Украинские гранды футбола отреагировали на скандальное видео каталонского клуба
- Сайт 24 Канала углубился в этот скандал с Барселоной. Подробнее о ситуации читайте по ссылке.