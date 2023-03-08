Немного опоздали с приглашением: сборная Украины упустила шанс заиграть нынешнее открытие УПЛ

Состав молодежной сборной Украины мог пополниться новым перспективным футболистом. Однако юный игрок выбрал выступления за сборную Азербайджана.

Результативный полузащитник Александрии Эмиль Мустафаев мог стать игроком сборной Украины. Однако представители Азербайджана оказались более шустрыми с приглашением футболиста.

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Сдержал свое слово

Игрок Александрии Эмиль Мустафаев, фееривший во второй половине сезона Украинской Премьер-лиги, рассказал, что имел все шансы защищать "сине-желтые" цвета. Однако футболист поставил в приоритет ту команду, которая скорее пригласила Мустафаева в ряды национальной сборной.

Было такое предложение. Я отказался, потому что от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана инициатива пришла раньше. Мы договорились, что я буду играть за их команду, просто уже было поздно. Это было в прошлом году, зимой. Я уже должен был вылетать в Азербайджан, мне позвонили из УАФ и предложили поехать в молодежную сборную. Но я уже пообещал Азербайджану и остался верен своему слову,

– рассказал Мустафаев.

Выступления азербайджанского футболиста