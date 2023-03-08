Результативний півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв міг стати гравцем збірної України. Проте представники Азербайджану виявились шустрішими зі запрошенням футболіста.

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Стримав своє слово

Гравець Олександрії Еміль Мустафаєв, який феєрить у другій половині сезону Української Прем'єр-ліги, розповів, що мав усі шанси захищати "синьо-жовті" кольори. Проте футболіст поставив у пріоритет ту команду, яка швидше запросила Мустафаєва до лав національної збірної.

Була така пропозиція. Я відмовився, тому що від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану ініціатива прийшла раніше. Ми домовилися, що я гратиму за їхню команду, просто вже було пізно. Це було торік, узимку. Я вже мав вилітати до Азербайджану, мені зателефонували з УАФ і запропонували поїхати до молодіжної збірної. Але я вже пообіцяв Азербайджану і залишився вірним своєму слову,

– розповів Мустафаєв.

Виступи азербайджанського футболіста