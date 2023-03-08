Результативний півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв міг стати гравцем збірної України. Проте представники Азербайджану виявились шустрішими зі запрошенням футболіста.
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Стримав своє слово
Гравець Олександрії Еміль Мустафаєв, який феєрить у другій половині сезону Української Прем'єр-ліги, розповів, що мав усі шанси захищати "синьо-жовті" кольори. Проте футболіст поставив у пріоритет ту команду, яка швидше запросила Мустафаєва до лав національної збірної.
Була така пропозиція. Я відмовився, тому що від Асоціації футбольних федерацій Азербайджану ініціатива прийшла раніше. Ми домовилися, що я гратиму за їхню команду, просто вже було пізно. Це було торік, узимку. Я вже мав вилітати до Азербайджану, мені зателефонували з УАФ і запропонували поїхати до молодіжної збірної. Але я вже пообіцяв Азербайджану і залишився вірним своєму слову,
– розповів Мустафаєв.
Виступи азербайджанського футболіста
Еміль Мустафаєв числиться в рядах Олександрії з 2018-го року, проте встиг провести за "жовто-чорних" тільки 9 поєдинків.
Проте останніх два матчі для Мустафаєва пройшли феноменально. Азербайджанський футболіст став справжньою сенсацією перших турів після відновлення УПЛ. Молодий хавбек Олександрії віддав 2 асисти у матчі проти Металіста 1925, а потім дублем вирвав нічию з лідером чемпіонату СК Дніпро-1