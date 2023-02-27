Александрия – Металлист 1925

Голы: Третьяков 7, 68, Кобзарь 81 – Ткачук 21, Бычек 32, Шершень 47

Александрия и Металлист 1925 свой матч должны были провести еще в октябре 2022 года. Но игру перенесли на более поздний срок. Поэтому на поле команды вышли 27 февраля 2023 года. И за это время обе команды претерпели немало изменений. Едва ли не главная – в Александрии теперь главный тренер Руслан Ротань, также возглавляющий и молодежную сборную Украины. Не исключено, что он будет и в.о. главного тренера национальной сборной Украины в матче против Англии в Лондоне 26 марта.

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Именно подопечные Ротаня и открыли первым счет в этом матче. Случилось это после того, как защитник харьковчан Евгений Ткачук ошибся у собственной штрафной. Мяч перехватил Эмиль Мустафаев и отдал пас на Максима Третьякова, забившего гол.

Но вскоре Евгений Ткачук исправился за свою ошибку. Именно он сравнял счет на табло, когда головой отправил мяч в ворота соперников после подачи с углового.

А на перерыв Металлист 1925 пошел за преимущества в счете. Константин Бычек мощно пробил в ближний угол во время стремительной контратаки.

Через две минуты после возобновления игры во втором тайме гости забили и третий гол в ворота Александрии. Михаил Шершень удачно подключился к атаке и пробил после того, как голкипер отбил мяч после удара под перекладину.

На 56-й минуте в Металлист 1925 произошла вынужденная замена голкиперов. И на поле вместо Олега Мозиля вышел Денис Сидоренко. А через 12 минут он пропустил впервые. Максим Третьяков отважился на мощный удар низом в угол ворот и голкипер не спас.

А на 81-й минуте уже вся защита харьковской команды не доиграла до конца, и позволила Богдану Кобзарю забить гол.

Матч так и закончился со счётом 3:3. Александрия сумела спастись от домашнего поражения в дебютном матче Руслана Ротаня.

Эта ничья не позволила Александрии приблизиться к Заре, занимающей четвертое место в турнирной таблице. Металлист 1925 поднялся на седьмое место, обойдя Кривбасс и Ворсклу.

Видеообзор матча Александрия – Металлист 1925