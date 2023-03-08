Все хорошо помнят недавнюю потасовку между футболистами минаю и российского Шинника. Тогда украинцы вступились за персонал перед российским "быдлом". Россияне, как крысы, первыми стали убегать из гостиницы.

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Однако русские военные продолжают удивлять своими зверскими поступками на передовой. 6 марта мир всколыхнуло видео казни украинского военнопленного, без оружия, оказался на временно оккупированной территории. На "быковку" россиян, тот ответил "Слава Украине!". За что был расстрелян.

Бандура: Нам противостоит армия бесчеловечных

Спортивный мир отреагировал на этот жуткий поступок россиян. Исключением не стал голкипер Минаю Александр Бандура.

Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим решим ни это, ни другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле. Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование,

– сказал Бандура.

Футболист вспомнил о начале боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.

С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение. У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герой Слава! Героям Слава!,

– ответил голкипер Минаю.

Минай борется за сохранение прописки в УПЛ. Закарпатский клуб с 14 очками идет на предпоследнем 15 месте.

Что известно о карьере голкипера Александра Бандуры