Все хорошо помнят недавнюю потасовку между футболистами минаю и российского Шинника. Тогда украинцы вступились за персонал перед российским "быдлом". Россияне, как крысы, первыми стали убегать из гостиницы.
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Однако русские военные продолжают удивлять своими зверскими поступками на передовой. 6 марта мир всколыхнуло видео казни украинского военнопленного, без оружия, оказался на временно оккупированной территории. На "быковку" россиян, тот ответил "Слава Украине!". За что был расстрелян.
Бандура: Нам противостоит армия бесчеловечных
Спортивный мир отреагировал на этот жуткий поступок россиян. Исключением не стал голкипер Минаю Александр Бандура.
Видео казни нашего героя видел уже каждый украинец. Никогда не забудем и не простим решим ни это, ни другое кровавое преступление, совершённое на нашей земле. Нам противостоит армия бесчеловечных. Каждый день россияне доказывают, что не имеют права на существование,
– сказал Бандура.
Футболист вспомнил о начале боевых действий на Донбассе и аннексии Крыма.
С 20 февраля 2014, когда россияне преступно захватили Крым, они начали сеять на нашей земле только смерть и разрушение. У нас самая сильная армия. А наши военные – герои не только Украины, но и всего цивилизованного мира! Мы полагаемся на них и верим в победу. Герой Слава! Героям Слава!,
– ответил голкипер Минаю.
Минай борется за сохранение прописки в УПЛ. Закарпатский клуб с 14 очками идет на предпоследнем 15 месте.
Что известно о карьере голкипера Александра Бандуры
- 36-летний вратарь, в феврале 2022 года перебравшийся из ФК Львов в Минай. Контракт Бандуры с закарпатским клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
- Его карьера связана исключительно с Украиной, кроме Львова и Миная, выступал за ряд клубов – Спартак Сумы, Явор, Таврия, Крымтеплица, донецкий Металлург, Сталь, Верес и Движение.
- Трансферная стоимость голкипера составляет 200 тысяч евро.
- В текущем сезоне Бандура провел 15 матчей, в которых пропустил 18 голов и в 4 встречах сыграл на ноль. Своей игрой заслужил носить капитанскую повязку Минаю.