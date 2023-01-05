Молодежная сборная Украины в третий раз в своей истории выступит на чемпионате Европы. Подготовку к ответственному выступлению подопечные Ротаня начнут в марте.
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Генеральная репетиция перед Евро-2023
Учебно-тренировочный сбор "молодежки" продлится с 20 по 28 марта. В ходе подготовки запланирован спарринг с молодежной сборной Италии. Матч состоится 27 марта на Апеннинах. О времени и месте встречи станет известно позже.
Напомним, что молодежная сборная Украины завоевала право выступать на чемпионате Европы 2023 года. "Сине-желтые" попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в румынском Бухаресте.
- Финальный турнир ЧЕ-2023 с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии и четыре в Грузии.
- Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии.
- Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.