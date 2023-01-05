Молодежная сборная Украины в третий раз в своей истории выступит на чемпионате Европы. Подготовку к ответственному выступлению подопечные Ротаня начнут в марте.

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Генеральная репетиция перед Евро-2023

Учебно-тренировочный сбор "молодежки" продлится с 20 по 28 марта. В ходе подготовки запланирован спарринг с молодежной сборной Италии. Матч состоится 27 марта на Апеннинах. О времени и месте встречи станет известно позже.

Любопытно знать. Сборная Италии U-21 является одной из самых титулованных европейских молодежных сборных. "Скуадра Адзурра" пять раз становилась чемпионом Европы: 1992, 1994, 1996, 2000, 2004. Дважды итальянцы становились вицечемпионами Европы (1986, 2013).

Напомним, что молодежная сборная Украины завоевала право выступать на чемпионате Европы 2023 года. "Сине-желтые" попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в румынском Бухаресте.