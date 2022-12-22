Официальное назначение Руслана Ротаня в Александрию состоялось в среду 21 декабря. 41-летний специалист сменил на этом посту Юрия Гуру, работой которого было недовольно руководство клуба.

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Ротань остается в сборной

В пресс-службе Александрии объяснили, будет ли Руслан Петрович совмещать работу в клубе и сборной или покинет "молодежку" накануне старта в чемпионате Европы.

Контракт с новым главным тренером рассчитан на 2,5 года. До окончания Евро-2023 (U-21) Руслан Ротань будет совмещать работу в клубе с должностью главного тренера молодежной сборной Украины,

– сообщила глава прессслужбы Александрии Галина Третьяк.

Следует отметить, что Украинская ассоциация футбола до сих пор не прокомментировала будущее Ротаня в молодежной сборной. Ранее сообщалось, что действие контракта перспективного специалиста с УАФ истекает 31 декабря 2022 года.

Напомним, что молодежная сборная Украины завоевала право выступать на чемпионате Европы 2023. "Сине-желтые" попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией Наша команда начнет свой путь поединком против Хорватии, который состоится 21 июня в следующем году в румынском Бухаресте.

Важно! Финальный турнир ЧЕ-2023 с участием 16-ти сборных примут четыре стадиона в Румынии и четыре в Грузии. Матч-открытие состоится в Румынии, а финал – в Грузии. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.