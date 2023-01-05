Молодіжна збірна України втретє в своїй історії виступить на чемпіонаті Європи. Підготовку до відповідального виступу підопічні Ротаня розпочнуть у березні.

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Генеральна репетиція перед Євро-2023

Навчально-тренувальний збір "молодіжки" триватиме з 20 по 28 березня. Під час підготовки запланований спаринг із молодіжною збірною Італії. Матч відбудеться 27 березня на Апеннінах. Про час і місце зустрічі стане відомо пізніше.

Цікаво знати. Збірна Італії U-21 є однією із найтитулованіших європейських молодіжних збірних. "Скуадра Адзурра" п'ять разів ставала чемпіоном Європи: 1992, 1994, 1996, 2000, 2004. Двічі італійці ставали віцечемпіонами Європи (1986, 2013).

Нагадаємо, що молодіжна збірна України виборола право виступати на чемпіонаті Європи 2023. "Синьо-жовті" потрапили до групи В, де зустрінуться з Румунією, Іспанією та Хорватією. Наша команда розпочне свій шлях поєдинком проти Хорватії, який відбудеться 21 червня в румунському Бухаресті.