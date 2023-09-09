Украина U-19 – Испания U-19 2:3

Голы: Тапиас, 2, Панадес, 3, Рамос, 25 – Рыбицкий, 17, Сницаренко, 24

Сборные Украины U-19 и Испании U-19 по футзалу провели встречу в рамках полуфинала Евро-2023, из которой победителями вышла "Фурия Роха". "Сине-желтым" еще ни разу не удавалось преодолеть 1/2 турнира, пишет 24 Канал.

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Непротоптанная тропа

Украинский коллектив смог преодолеть на самом деле адскую группу, выйдя в стадию плей-офф с первого места. "Сине-желтые" в завершающем матче групповой стадии разнесли сборную Финляндии (7:4), а таким образом набрали 6 зачетных баллов. Интересно, что такое же количество очков Словении и Италии, однако победа янычар над "лазурной" сформировала разницу очных встреч именно в пользу сборной Украины, которая благодаря этому и стала победителем квартета.

Кстати говоря. Состав юношеской сборной Украины: Дяченко – Рыбицкий, Федик, Малиновский, Скибчик (к); Белимов, Рафальский, Приходько, Татумирак, Ткаченко, Елишев, Сницаренко, Тютюрай, Пелецкий.

В шаге в финал "сине-желтых" ждал маститый соперник в лице сборной Испании, которая заняла второе место в группе А. "Фурия Роха" сразу взяла поединок под свой контроль, поскольку в дебюте встречи смогла отличиться дважды. Через некоторое время сборная Украины смогла удивить своих болельщиков и заставить схватиться за голову испанских фанатов, поскольку голы Рыбицкого и Сницаренко выровняли вес матча. Но вот вскоре "сине-желтые" упустили преимущество, а игра дошла до завершения со счетом 3:2 в пользу Испании.

Таким образом, футзальная сборная Украины U-19 снова завершает свои выступления на Евро в стадии полуфинала. В параллельной встрече португальцы взяли верх над словенцами, поэтому в решающей игре континентального турнира сойдутся с "Фурией Роха".

Выступления футзальной сборной Украины U-19 на молодежных Евро.