Украина – Финляндия – 7:4

Голы: Сницаренко, 5, 6, Рыбицкий, 6, 11, 20, Пелецкий, 22, Скибчик, 27 – Ньемеле,4, Пельтола, 7, Силла, 18, Таипале, 31

Сборные Украины и Финляндии провели встречу в рамках третьего тура группового этапа юношеского Евро-2023, победителями вышли "сине-желтые". Группа украинцев показалась действительно адской, пишет 24 Канал.

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Повторили прошлогодний успех

Сборная Украины сыграла заключительный поединок в групповом этапе футзального континентального турнира. Наши юноши смогли одолеть сверстников из Финляндии с хоккейным счетом. Украинцам кровь из носа нужно было одерживать верх над своим соперником, чтобы гарантировать себе выход в полуфинал соревнований, что ребятам удалось успешно сделать.

Поединок оказался очень горячим, поскольку финны повели в счете на 4-й минуте игры, а уже на 11-й на табло горело 4:2 в пользу "сине-желтого" коллектива. В итоге Украина одержала результативную победу со счетом 7:4, а Рыбицкий смог оформить хет-трик во встрече.

Таким образом, украинские юноши смогли занять первое место в квартете, который они формировали вместе с Финляндией, Италией и Словенией. Самое интересное, что наша сборная, а также итальянцы и словенцы набрали в итоге 6 зачетных баллов, а судьбу победителей группы определили очные встречи, которые покинули за бортом "лазурную" команду.

Таблица группы В/FlashScore

Следует отметить, что футзальная сборная Украины U-19 встретится в полуфинале с серебряным призером группы А, которую досрочно выиграла сборная Португалии. За второе место параллельного квартета борьбу ведут Хорватия, Испания и Франция. Матч "сине-желтых" за выход в финал юношеского Евро-2023 состоится 8 сентября.

Выступления футзальной сборной Украины U-19 на молодежном Евро.