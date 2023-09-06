Украина – Финляндия – 7:4
Голы: Сницаренко, 5, 6, Рыбицкий, 6, 11, 20, Пелецкий, 22, Скибчик, 27 – Ньемеле,4, Пельтола, 7, Силла, 18, Таипале, 31
Сборные Украины и Финляндии провели встречу в рамках третьего тура группового этапа юношеского Евро-2023, победителями вышли "сине-желтые". Группа украинцев показалась действительно адской, пишет 24 Канал.
Достойно внимания Поединок с 7 голами: женская команда Ворсклы стартовала с безумной победы в квалификации в ЛЧ
Повторили прошлогодний успех
Сборная Украины сыграла заключительный поединок в групповом этапе футзального континентального турнира. Наши юноши смогли одолеть сверстников из Финляндии с хоккейным счетом. Украинцам кровь из носа нужно было одерживать верх над своим соперником, чтобы гарантировать себе выход в полуфинал соревнований, что ребятам удалось успешно сделать.
Поединок оказался очень горячим, поскольку финны повели в счете на 4-й минуте игры, а уже на 11-й на табло горело 4:2 в пользу "сине-желтого" коллектива. В итоге Украина одержала результативную победу со счетом 7:4, а Рыбицкий смог оформить хет-трик во встрече.
Таким образом, украинские юноши смогли занять первое место в квартете, который они формировали вместе с Финляндией, Италией и Словенией. Самое интересное, что наша сборная, а также итальянцы и словенцы набрали в итоге 6 зачетных баллов, а судьбу победителей группы определили очные встречи, которые покинули за бортом "лазурную" команду.
Таблица группы В/FlashScore
Следует отметить, что футзальная сборная Украины U-19 встретится в полуфинале с серебряным призером группы А, которую досрочно выиграла сборная Португалии. За второе место параллельного квартета борьбу ведут Хорватия, Испания и Франция. Матч "сине-желтых" за выход в финал юношеского Евро-2023 состоится 8 сентября.
Выступления футзальной сборной Украины U-19 на молодежном Евро.
- Юношеский континентальный турнир проводился до этого всего два раза и дважды "сине-желтые" участвовали в финальной части соревнований.
- В 2019 году украинцам не удалось преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете, который они формировали вместе с Испанией, Хорватией и Нидерландами.
- В 2022-м "сине-желтые" также вышли в полуфинал, завоевав "серебряную" строчку в группе (Испания, Хорватия, Румыния). Но вот в шаге от финала Украина уступила португальцам.