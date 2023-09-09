Україна U-19 – Іспанія U-19 2:3

Голи: Тапіас, 2, Панадес, 3, Рамос, 25 – Рибіцький, 17, Сніцаренко, 24

Збірні України U-19 та Іспанії U-19 з футзалу провели зустріч в рамках півфіналу Євро-2023, з якої переможцями вийшла "Фурія Роха". "Синьо-жовтим" ще жодного разу не вдавалось подолати 1/2 турніру, пише 24 Канал.

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Непротоптана стежина

Український колектив зміг подолати насправді пекельну групу, вийшовши до стадії плей-офф із першого місця. "Синьо-жовті" у завершальному матчі групової стадії рознесли збірну Фінляндії (7:4), а таким чином набрали 6 залікових балів. Цікаво, що таку саму кількість очок Словенії та Італії, проте перемога "яничар" над "лазуровою" сформувала різницю очних зустрічей саме на користь збірної України, яка завдяки цьому і стала переможцем квартету.

До речі. Склад юнацької збірної України: Дяченко – Рибіцький, Федик, Малиновський, Скибчик (к); Бєлімов, Рафальський, Приходько, Татумірак, Ткаченко, Єлішев, Сніцаренко, Тютюрай, Пелецький.

За крок до фіналу на "синьо-жовтих" чекав маститий суперник у лиці збірної Іспанії, яка зайняла другу сходинку в групі А. "Фурія Роха" відразу взяла поєдинок під свій контроль, оскільки у дебюті зустрічі змогла відзначитись двічі. Через певний час збірна України змогла здивувати своїх вболівальників та змусити схопитись за голову іспанських фанів, оскільки голи Рибіцького та Сніцаренка вирівняли ваги матчу. Та от незабаром "синьо-жовті" втратили перевагу, а гра дійшла до завершення із рахунком 3:2 на користь Іспанії.

Таким чином, футзальна збірна України U-19 знову завершує свої виступи на Євро на стадії півфіналу. В паралельній зустрічі португальці взяли гору над словенцями, тому у вирішальній грі континентального турніру зійдуться із "Фурією Роха".

Виступи футзальної збірної України U-19 на молодіжних Євро