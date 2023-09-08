Германия U21 – Украина U21 2:0

Голы: Бауэр, 53, Лемперле, 89.

Молодежная сборная Украины по футболу сыграла первую игру под руководством нового тренера. На смену Руслану Ротаню пришел испанец Унаи Мельгоса, пишет 24 канал.

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Испытание немцами

В преддверии старта квалификации Евро-2025 наша команда провела спарринг против немцев. Бундестим является трехкратным чемпионом Европы на этом уровне, но прошлый чемпионат команда провалила (один балл в группе).

Наша сборная тогда дошла до полуфинала и получила путевку на Олимпийские игры. Впрочем, на этот раз команда была наполовину новой, ведь Мельгоса не мог рассчитывать на Трубина, Мудрика, Бондаренко, Таловерова и других.

Тренер выпустил с первых минут в защите Нещерета, Салюка и Смолякова, тогда как в атаке место в основе получили Вюнник и Волошин. Также коуч доверился дуэту из Движения Роману и Теслюку.

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Все решил второй тайм

Игра прошла в спокойном ритме. Первый тайм не подарил большого количества моментов, но во втором Германия открыла счет. Бауэр получил мяч после разрезного паса с фланга и пробил мимо Нещерета.

Наша команда стала активнее играть после пропущенного мяча. Мельгоса запустил Брагару, Квасницу и Рубчинского и последний стал одним из острейших на поле. Впрочем защита немцев не позволяла "сине-желтым" создавать многие опасности. Немцы же воспользовались одной из контратак и забили нашим второй раз.

Таким образом Мельгоса стартует в молодежке с поражения. Теперь команда должна подготовиться к первой отборочной игре против Северной Ирландии (12 сентября). Помимо "зеленых", соперниками Украины станут Англия, Сербия, Азербайджан и Люксембург.