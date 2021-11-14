Сборная Украины сходила в церковь перед матчем с боснийцами: УАФ удалила сообщение

Сборная Украины 9 раз сыграла вничью в 2021 году. "Сине-желтые" чудом теряли победу над Казахстаном, Финляндией и даже не одолели Болгарию. Перед важным поединком против Боснии и Герцеговины команда Александра Петракова обратилась за помощью к высшим силам.

Сборная Украины получила благословение

"Сине-желтые" 14 ноября провели финальную тренировку перед игрой с боснийцами. По пути в аэропорт "Борисполь" сборная Украины побывала в церкви.

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Наставник команды Александр Петраков повез команду в Михайловский Златоверхий собор.

Игроки обратились за благословением к священнослужителям Михайловского Златоверхого монастыря. Духовная установка перед важным делом никогда не бывает лишней, к тому же счет 1:1 слишком часто случается в этом году в матчах национальной команды. Получив благословение, сборники продолжили свое путешествие,

– написали в пресс-службе Украинской ассоциации футбола.



Сборная Украины сходила в церковь перед матчем с боснийцами / Скриншот Футбол 24

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Впоследствии, информация о том, что сборная Украины побывала в церкви, исчезла с сайта УАФ.

Команды встретятся в рамках последнего тура отбора чемпионата мира 2022 года. Боснийская сборная после поражения Финляндии упустила шансы выйти на Мундиаль в Катаре.

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Зато сборная Украины все еще может выйти в плей-офф отбора. Для этого команде Александра Петракова нужно переиграть боснийцев. Также важно, чтобы Финляндия в параллельной игре не победила Францию.

Французы досрочно выиграли группу D и вышли на чемпионат мира в Катаре.

Украина сыграет против Боснии и Герцеговины на выезде. Команды встретятся 16 ноября. Игра начнется в 21.45. Поединок сборных во Львове завершился ничьей 1:1.