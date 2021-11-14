Збірна України отримала благословення

"Синьо-жовті" 14-го листопада провели фінальне тренування перед грою з боснійцями. На шляху до аеропорту "Бориспіль" збірна України побувала у церкві.

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Наставник команди Олександр Петраков повіз команду до Михайлівського Золотоверхого собору.

Гравці звернулися по благословення до священнослужителів Михайлівського Золотоверхого монастиря. Духовна настанова перед важливою справою ніколи не буває зайвою, до того ж рахунок 1:1 аж надто часто трапляється цього року в матчах національної команди. Отримавши благословення, збірники продовжили свою мандрівку,

– написали у пресслужбі Української асоціації футболу.



Збірна України сходила в церкву перед матчем з боснійцями / Скриншот Футбол 24

До уваги. Згодом інформація про те, що збірна України побувала в церкві, зникла із сайту УАФ.

Боснія та Герцеговина – Україна: що відомо про матч

Команди зустрінуться у рамках останнього туру відбору на чемпіонат світу 2022 року. Боснійська збірна після поразки Фінляндії втратила шанси вийти на Мундіаль у Катарі.

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Натомість збірна України все ще може вийти у плей-офф відбору. Для цього команді Олександра Петракова потрібно переграти боснійців. Також важливо, щоб Фінляндія у паралельній грі не перемогла Францію.

Французи достроково виграли групу D та вийшли на чемпіонат світу в Катарі.

Україна зіграє проти Боснії та Герцеговини на виїзді. Команди зустрінуться 16-го листопада. Гра розпочнеться о 21:45. Поєдинок збірних у Львові завершився нічиєю 1:1.