Финляндия не вышла из борьбы
Финская сборная 13 ноября на выезде обыграла Боснию и Герцеговину. Даже удаление в первом тайме не помешало финнам праздновать важную победу (1:3).
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Доблесть принесла финнам три очка, теперь в их активе 11 пунктов. "Бело-синие" опередили сборную Украины в группе D. Разница между этими национальными командами составляет два очка в пользу соперника "сине-желтых".
Перед последним туром отбора Чемпионата мира-2022 подопечные Александра Петракова имеют 9 баллов. Следующим соперником станут боснийцы, которые после поражения от финнов потеряли шансы занять вторую позицию в таблице. Поэтому футболисты Боснии и Герцеговины не будут иметь мотивации в последнем матче. Это большой плюс для украинцев.
Что нужно Украине для того, чтобы выйти в плей-офф
Команде Петракова нужно только побеждать боснийцев. Но не все зависит от "сине-желтых".
Украинцам нужно надеяться, что Франция не потерпит фиаско в игре с финнами. Если Украина в последнем туре будет праздновать победу, а финны распишут мировую с французами, то обе сборные будут иметь по 12 очков. Тогда все будет зависеть от дополнительных статистических показателей – разница мячей, забитые и личные встречи.
- В первой встрече Украина сыграла вничью с боснийцами во Львове (1:1).
- Прямые путевки на Чемпионат мира-2022 получили уже четыре сборные: Германия, Бразилия, Дания и Катар – страна-хозяйка.
- В группе D первое место занимает Франция, которая имеет в своем активе 12 баллов.
- Чемпионат мира по футболу в Катаре состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.