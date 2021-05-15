В клубе сообщили, что перелома руки нет, но диагностирован сильный ушиб. Повреждение не помешает Миколенко сыграть за сборную Украины на Евро-2020.

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Миколенко сегодня сделали компьютерную томографию, которая показала, что перелома кисти нет. Сильный ушиб вследствие того, что соперник наступил Виталию на руку шипами бутсы. Все кости целы. Он будет участвовать в тренировочном сборе национальной команды,

– рассказал врач киевлян Андрей Шморгун.

Сбор национальной команды стартует 15 мая, однако игроки Динамо после финала Кубка Украины получат несколько дней отдыха.

Как Миколенко травмировал руку

На 8-й минуте встречи с Зарей Виталий Миколенко оказался на газоне в борьбе с Артемом Громовым, который наступил бутсами на запястье сопернику. Динамовец в слезах покинул поле, а вместо него вышел Александр Караваев.