Участь у ранковому тренуванні збірної України взяв захисник Динамо Віталій Миколенко. Як відомо, Віталій травмувався у фіналі Кубка України проти Зорі.
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Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Тренування збірної України / Фото УАФ
Список гравців, які присутні наразі на зборі
Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар).
Захисники: Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Денис Попов (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар).
Півзахисники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгій Судаков (усі – Шахтар), Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Богдан Лєднєв (усі – Динамо), Артем Бондаренко (Маріуполь), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина).
Нападники: Артем Довбик (Дніпро-1), Артем Бєсєдін (Динамо).
- Зауважимо, що Андрій Шевченко зможе взяти на Євро-2020 всього 26 футболістів. Перший матч Україна зіграє 13 червня проти Нідерландів в Амстердамі. Також "синьо-жовті" у групі зіграють проти Північної Македонії та Австрії.