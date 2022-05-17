Сборная Украины проведет последние спарринги в не чужой стране для Яремчука и Малиновского
Источник:телеграмм-канал Игоря Бурбаса
Сборная Украины в течение 17 – 18 мая проведет два контрольных спарринга в подготовке к плей-офф отбора ЧМ-2022. Но эти матчи не станут последними для национальной команды.
Страна, которая придет на последние спарринги сборной
По информации журналиста Игоря Бурбаса, два последних поединка в процессе подготовки к игре против Шотландии "сине-желтые" проведут в Европе. Речь идет о бельгийском Брюсселе.
Интересно узнать Без Трубина, но с первыми легионерами: заявка сборной Украины на игру против Эмполи
Поединки в Бельгии запланированы на 22 и 26 мая, когда будет заканчиваться тренировочный процесс сборной. Тогда в команду присоединятся все без исключения легионеры. По состоянию на 17 мая в расположении национальной команды всего четыре легионера – Роман Яремчук, Данило Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.
Бурбас добавил, что у "сине-желтых" есть договоренность о матчах с африканскими сборными. Такие соперники полностью подходят под план Александра Петракова.
Заключительные майские спарринги сборная Украины проведет в Брюсселе. Предварительно состоятся они 22-го и 26 числа. Напомню, есть устные договоренности с двумя африканскими сборными – вариант, абсолютно устраиваемый Александром Петраковым,
– говорится в посте в телеграмм-канале.
Подготовка сборной Украины продолжается
- Еще давно президент УАФ Андрей Павелко анонсировал четыре или пять контрольных спаррингов сборной Украины.
- Перед вояжем в Бельгию главная команда страны сыграет два товарищеских матча за два дня. 17 мая украинцы выйдут на поле против итальянского Эмполи, а уже на следующий день сыграют в Хорватии против Риека. Эту игру абсолютно бесплатно сможет посетить любой украинский фанат, находящийся сейчас в этой стране.
- По информации издания Динамомания, расположение сборной покинут три футболиста Динамо – Артем Беседин, Виталий Буяльский и Денис Гармаш. Пока все трое попали в заявку Украины на игру против Эмполи.
- Подопечные Петракова уже одержали стартовую победу в матче против Боруссии Менхенгладбах – 1:2. В сине-желтой футболке забивали дебютанты – Михаил Мудрик и Александр Пихалонок.
- 1 июня сборная Украины сыграет против Шотландии в полуфинале плей-офф отбора чемпионата мира-2022. В случае победы "сине-желтые" встретятся с Уэльсом в решающей борьбе за билет на Мундиаль в Катар.