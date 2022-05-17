Все получат шанс проявить себя

В матче против итальянского Эмполи Александр Петраков сможет впервые использовать нескольких легионеров, присоединившихся к сборной – Тарас Качараба, Роман Яремчук, Данило Сикан и Александр Зубков. С командой в Италию не отправились только два игрока.

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Анатолий Трубин уехал в расположение молодежной сборной Украины U-21, а Сергей Булец получил повреждение. У атакующего полузащитника Зари проблемы с голеностопом.

Все остальные футболисты готовы выйти на футбольное поле в матче против Эмполи.

Отметим, что в общую группу команды вернулся лучший бомбардир сезона 2021/2022 Артем Довбик. Также в Италию прилетел динамовец Виктор Цыганков. Оба пропускали предыдущую игру из-за повреждений.

Заявка сборной Украины

Голкиперы: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель;

Георгий Бущан, Андрей Пятов, Дмитрий Потрошитель; Защитники: Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко;

Валерий Бондарь, Александр Сирота, Денис Попов, Илья Забарный, Ефим Конопля, Тарас Качараба, Александр Караваев, Николай Матвиенко; Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков, Николай Шапаренко;

Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Александр Пихаленок, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Михаил Мудрик, Денис Гармаш, Александр Зубков, Николай Шапаренко; Нападающие: Артем Довбык, Роман Яремчук, Данило Сикан, Артем Беседин.

Отметим, что, по информации издания Динамомания, Беседин, Буяльский и Гармаш не поедут в Глазго на матч плей-офф отбора чемпионата мира-2022 против Шотландии. Пока динамовцы попали в заявку на товарищеский поединок.

К слову. Контрольный спарринг против итальянского Эмполи начнется 17 мая в 21:30 по киевскому времени.

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