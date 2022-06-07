Национальная команда уже в Дублине

После финального поединка отбора на ЧМ-2022 против Уэльса на следующий день сборная Украины вылетела в Дублин, где сыграет свой первый матч в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. Перелет длился около 50 минут.

Читайте також 20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші, – Сидорчук про поразку від Уельсу

С аэродрома сборная традиционно направилась в гостиницу: украинцы остановились в Radisson Blue на окраине Дублина.

Отдохнув три часа, команда отправилась на тренировку, состоявшуюся на одном из полей кампуса Университетского колледжа Дублина UCD.

В кампусе проживает более 30 тысяч студентов, а спортивный центр насчитывает 13 полей для разных видов спорта, семь из которых – натуральные газоны для футбола, одно – для регби, а еще три – для популярнейшей ирландской игры, гельского футбола.



Тренировка сборной Украины / Фото УАФ

Вечером 6 июня в тренировке приняли участие 16 игроков. Игроки, вышедшие на матч в Уэльсе в стартовом составе, имели восстановительные процедуры. Они по желанию могли совершить пробежку или совершить стретчинг.



Первая тренировка национальной команды в Дублине / Фото УАФ

Основная группа сборников после разминки и квадратов нарабатывала структуру игры во время тактических занятий. После этого футболисты закрепили наигрыш в формате игровых серий.

Обратите внимание! Матч Украина – Ирландия состоится 8 июня. Начало в 21:45.

Как Украина закончила борьбу за выход на ЧМ-2022