Національна команда вже в Дубліні
Після фінального поєдинку відбору на ЧС-2022 проти Уельсу на наступний день збірна України вилетіла до Дубліна, де зіграє свій перший матч у новому розіграші Ліги націй УЄФА. Переліт тривав близько 50 хвилин.
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З летовища збірна традиційно попрямувала до готелю: українці зупинилися в Radisson Blue на околиці Дубліна.
Відпочивши три години, команда вирушила на тренування, що відбулося на одному з полів кампусу Університетського коледжу Дубліна UCD.
У кампусі мешкає понад 30 тисяч студентів, а спортивний центр налічує 13 полів для різних видів спорту, сім з яких – натуральні газони для футболу, одне – для регбі, а ще три – для найпопулярнішої ірландської гри, гельського футболу.
Тренування збірної України / Фото УАФ
Увечері 6 червня у тренуванні взяли участь 16 гравців. Гравці, які вийшли на матч в Уельсі у стартовому складі, мали відновлювальні процедури. Вони за бажанням могли здійснити пробіжку або зробити стретчинг.
Перше тренування національної команди в Дубліні / Фото УАФ
Основна ж група збірників після розминки та квадратів напрацьовувала структуру гри під час тактичних занять. Після цього футболісти закріпили награвання у форматі ігрових серій.
Як Україна закінчила боротьбу за вихід на ЧС-2022
- Національна команда 1 червня зіграла проти збірної Шотландії у рамках відбору на ЧС-2022 . "Синьо-жовті" здобули впевнену перемогу – 1:3.
- Голами відзначилися Андрій Ярмоленко, Роман Яремчук та Артем Довбик.
- Вже 5 червня збірна України зустрілася у Кардіффі з Уельсом. На жаль, матч закінчився на користь гостей – 1:0. Автогол Ярмоленка допоміг валлійцям здобути омріяну путівку на Мундіаль до Катару.