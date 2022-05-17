Сборная Украины приехала в Эмполи за победой: онлайн-трансляция матча

Во вторник, 17 мая, сборная Украины проведет второй контрольный спарринг во время подготовки к игре против Шотландии. Прямую трансляцию поединка против итальянского Эмполи смотрите на сайте 24 канала.

Приехали со второй победой

Подопечные Александра Петракова 17 мая в 21:30 (по киевскому времени) выйдут на поле Муниципального стадиона "Карло Кастеллани". Тренерский штаб взял с собой в Италию 24 футболиста.

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Этот поединок будет первым из двух, которые состоятся 17 – 18 мая. На следующий день украинцы проведут товарищеский матч против Риека в Хорватии.

Эмполи, будущий соперник Украины, идет только на 14-е место в турнирной таблице Серии А. За один тур до окончания сезона Эмполи заработало 38 очков. В последнем матче оппонент "сине-желтых" сыграет на выезде против Аталанты, за которую выступает украинский легионер Руслан Малиновский (21 мая). После этого матча Руслан присоединится к сборной.

В предыдущей встрече Эмполи дома расписал мировую с Салернитаной (1:1).

Участие в игре точно не примут голкипер Анатолий Трубин и Сергей Булец. Первый отправился в расположение молодежной сборной Украины, а Булец получил повреждение. За это в распоряжении Петракова появились первые легионеры. В "сине-желтые" уже прибыли Роман Яремчук, Данило Сикан, Александр Зубков и Тарас Качараба.

Эмполи – Сборная Украины: онлайн-трансляция матча

Сборная Украины в стартовом матче в процессе подготовки одержала победу над Боруссией Менхенгладбах со счетом 1:2. Голы за национальную команду забивали дебютанты – Михаил Мудрик и Александр Пихаленок.

Сразу после поединка украинцы улетают в Хорватию, где 18 мая сыграют против Риека. Но это еще не конец. Кроме этих матчей сборную ждут еще два поединка. По информации журналиста Игоря Бурбаса, Украина будет проводить встречи в Бельгии. В этой стране подопечные Петракова могут сыграть против двух африканских сборных.

По данным Динамомании, национальную команду должны покинуть динамовцы – Денис Гармаш, Виталий Буяльский и Артем Беседин. Однако все трое попали в заявку сборной на матч против итальянского клуба.