Приїхали з другою перемогою

Підопічні Олександра Петракова 17 травня о 21:30 (за київським часом) вийдуть на поле Муніципального стадіону "Карло Кастеллані". Тренерський штаб взяв із собою в Італію 24-х футболістів.

До теми Без Трубіна, але з першими легіонерами: заявка збірної України на гру проти Емполі

Цей поєдинок буде першим із двох, які відбудуться протягом 17 – 18 травня. Вже наступного дня українці проведуть товариський матч проти Рієка у Хорватії.

Емполі, майбутній суперник України, йде лише на 14-му місце у турнірній таблиці Серії А. За один тур до закінчення сезону Емполі заробило 38 очок. В останньому матчі опонент "синьо-жовтих" зіграє на виїзді проти Аталанти, за яку виступає український легіонер Руслан Маліновський (21 травня). Саме після цього матчу Руслан доєднається до збірної.

У попередній зустрічі Емполі вдома розписав мирову з Салернітаною (1:1).

Участь у грі точно не візьмуть голкіпер Анатолій Трубін та Сергій Булеца. Перший вирушив у розташування молодіжної збірної України, а Булеца отримав пошкодження. За те у розпорядженні Петракова з'явились перші легіонери. До "синьо-жовтих" вже прибули Роман Яремчук, Данило Сікан, Олександр Зубков та Тарас Качараба.

Емполі – Збірна України: онлайн-трансляція матчу

Збірна України у стартовому матчі у процесі підготовки здобула перемогу над Боруссією Менхенгладбах із рахунком 1:2. Голи за національну команду забивали дебютанти – Михайло Мудрик та Олександр Піхальонок.

Одразу після поєдинку українці летять у Хорватію, де 18 травня зіграють проти Рієка. Але це ще не кінець. Крім цих матчів на збірну чекають ще два поєдинки. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, Україна буде проводити зустрічі у Бельгії. У цій країні підопічні Петракова можуть зіграти проти двох африканських збірних.

За даними Динамоманії, національну команду мають покинути динамівці – Денис Гармаш, Віталій Буяльський та Артем Бєсєдін. Однак усі троє потрапили у заявку збірної на матч проти італійського клубу.