Ворскла – Металлист 1925 2:0

Гол: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)

Нереализованный пенальти: Батюшин, 47 (Металлист 1925)

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Полтавскую команду немного штормило в начале сезона, в результате чего она вылетела из еврокубков. Затем, казалось, дела наладились, но в прошлом туре команда Максимова неожиданно поделила очки с Вересом (1:1). Возможно, это из-за усталости, поскольку уже много матчей Ворскла играет одним и тем же составом.

Металлист 1925 уверенно зашел в Премьер-лигу, шесть очков после четырех туров – достаточно солидно как для новичка. В четвертом туре команда Кривенцова достойно противостояла Шахтеру, и все же проиграла (0:2).

В середине первого тайма Дмитренко стартовал по центру, потом вывел на удар слева Фабиньо, но тот заработал только угловой. После него Ермаков неточно пробил.

Ворскла сразу ответила – Тилль неплохо забросил на Пердуту, тот не решился бить из острого угла, находясь перед вратарем, и отдал назад Степанюку. Но Руслану было бить неудобно – корявый удар получился выше ворот.

На 41-й минуте полтавчане открыли счет во встрече. Кане забросил дело на Скляра, тот откинул с линии вратарской назад на Чеснакова, который отправил мяч в левый нижний угол.

После перерыва Металлист заработал шанс сравнять счет. Челядин сыграл рукой в подкате, блокируя прострел с левого фланга от Дмитренко и заработал пенальти в собственные ворота.

Впрочем, Ризнык взял пенальти! Батюшин пробил по центру низом, Дмитрий завалился налево, но ногами все же отбил мяч.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Ворскла на 55-й минуте удвоила свое преимущество. Тот же Ризнык вывел Скляра на свидание с вратарем соперника, тот отдавал налево Кане на пустые ворота, но Ибрагима опередил Ткачук, срезав мяч в свои ворота.

На 75-й минуте Кане головой без сопротивления после навеса Пердуты с линии вратарской площадки пробил прямо в Сидоренко.

В итоге, Ворскла получила 3 балла и поднялась на 2 место в УПЛ. Металлист 1925 остался седьмым.

Ворскла – Металлист 1925: видеообзор