Сборная Украины получит горячую поддержку фанатов в выездном матче с Финляндией

Сборная Украины по футболу 9 октября сыграет важнейший матч в отборе на чемпионат мира-2022. "Сине-желтые" сыграют на выезде против сборной Финляндии.

Сколько украинцев приедут на матч

Команде Александра Петракова гарантирована теплая поддержка в Финляндии. На матче квалификации ЧМ-2022 в Хельсинки ожидается до 1 тысячи украинских фанов.

Стоящее Финляндия – Украина: кто рассудит матч отбора чемпионата мира-2022

Украинским болельщикам выделят гостевой сектор на "Олимпийском" стадионе.

Финляндия – Украина: главное

Въезд в Финляндию разрешен гражданам Украины , которые полностью прошли курс вакцинации против COVID-19. Причем с даты получения второй дозы вакцины должно пройти 14 дней. Отметим, что условия въезда могут измениться.

Поединок между Финляндией и Украиной начнется в 19:00. Весной 2021 года Украина принимала финнов в Киеве на НСК "Олимпийский".

Команда еще тогда под руководством Андрея Шевченко побеждала 1: 0, однако потеряла преимущество в конце матча. Поединок завершился ничьей 1:1.

Финляндия – один из главных конкурентов Украины в борьбе за второе место в группе, которое дает право сыграть в раунде плей-офф. Наши сборные набрали по 5 очков, однако финны сыграли на один матч меньше.

Украине важно победить Финляндию, чтобы претендовать на плей-офф. Два последних матча в отборе команда Петракова сыграет против Боснии и Герцеговины.

В матче против Финляндии за Украину не смогут сыграть:

Денис Бойко;

Александр Зинченко;

Виталий Миколенко;

Виталий Буяльский.

Финляндия потеряла полузащитника Суоми Каана Кайринена и нападающего Маркуса Форсса.