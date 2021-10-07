Бригада арбитров на матч Украины

На важном для украинцев поединке будет работать бригада арбитров из Испании во главе с 37-летним Хесусом Хилем Мансано. Главный судья матча еще ни разу не работал на встречах "сине-желтых".

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На боковых линиях ему будут помогать Гуадалупе Поррас и Анхель Невадо Родригес. Роль четвертого судьи на себя возьмет Алехандро Эрнандес.

За систему VAR будет отвечать Рикардо де Бургос, а помогать ему будет Хавьер Эстрада Фернандес.

Отметим, что Мансано не судил матчи сборной Украины, но вот его дорога дважды пересекалась с украинскими клубами. Впервые он был главным арбитром в противостоянии одесского Черноморца. Тогда в 2014 году "моряки" сыграли в нулевую ничью с хорватским Сплитом в квалификации Лиги Европы.

Второй раз Мансано судил клуб с Украиной уже в 2018 году. Испанский специалист отработал на матче киевского Динамо в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча в Киеве на НСК "Олимпийский" завершилась победой итальянского Лацио со счетом 0:2.

Матч отбора ЧМ-2022 Финляндия – Украина начнется 6 октября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00.