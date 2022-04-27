Сборная Украины по теннису передаст 1 миллион долларов на нужды украинских беженцев
Источник:фейсбук Федерации тенниса Украины
В середине апреля женская сборная Украины достойно сыграла против соперниц из США на Кубке Билли Джин Кинг. Пере матчи украинских теннисисток удалось собрать для Украины кругленькую сумму.
Все для украинских переселенцев
Организаторы Кубка Билли Джин Кинг перед матчами украинок запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (с английского – "Теннис играет во имя мира") в поддержку Украины, которая воюет против России, которая и развязала эту войну. Благодаря совместным усилиям удалось собрать нереальную сумму – 1 миллион долларов.
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Именно такая сумма пойдет на нужды украинских беженцев, вынужденных из-за войны покинувших родные дома.
Средства по этой программе будут направлены на обеспечение убежища, питания и воды для беженцев, здравоохранения и психологической поддержки переселенцев, доступ к экономической и образовательной помощи, а также многих других программ для оказавшихся в тяжелом положении украинцев,
– говорится в сообщении.
Напомним, что честь Украины на корте защищали Катарина Завацкая, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок. Девушки чуть не сотворили сенсацию. Украинки были близки к тому, чтобы за очными встречами победить американок.
Завацкая и Ястремская сначала проиграли стартовые матчи, но затем реабилитировались в глазах украинских поклонников. Все решалось в парном разряде. К сожалению, дуэт Людмилы Киченок и Даяны Ястремской уступил паре в составе Эйжи Мухаммад и Джессики Пегулы.
Полный текст публикации по фейсбуку Федерации тенниса Украины
Уже 10 дней завершился матч в рамках Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Соединенных Штатов Америки и Украины. Матч, ставший украшением всего уикенда командных поединков. Но на наш взгляд во время матча произошло событие перекрывшее по своему весу любые спортивные победы. Весь матч между двумя сборными впервые прошел не в формате США против Украины, а в уникальном варианте США принимает Украину (USA hosts Ukraine).
Наша команда была полностью обеспечена всем необходимым от проживания и питания до физиотерапевтов и массажистов. Мы очень благодарны USTA и ITF за финансовую помощь в организации этого матча. Но еще раз вернемся к главному аспекту этого матча. Это сбор пожертвований для помощи оказавшимся в беде украинцам. В рамках матча было собрано 1 000 000 долларов США!!! Эти деньги поступили в USTA и будут перечислены на счет глобальной программы – Ukrainian Crisis Relief Fund by GlobalGiving. Средства по этой программе будут направлены на обеспечение убежища, питания и воды для беженцев, здравоохранения и психологической поддержки переселенцев, доступ к экономической и образовательной помощи, а также многих других программ для оказавшихся в тяжелом положении украинцев.
Федерация тенниса Украины очень благодарна нашей команде: Даяне Ястремской, Катарине Завацкой, Надежде и Людмиле Киченок за участие в матче и чрезвычайную помощь в 1 миллион долларов для пострадавших от войны украинцев!
Слава Украине!