Сборная Украины по теннису передаст 1 миллион долларов на нужды украинских беженцев

В середине апреля женская сборная Украины достойно сыграла против соперниц из США на Кубке Билли Джин Кинг. Пере матчи украинских теннисисток удалось собрать для Украины кругленькую сумму.

Все для украинских переселенцев

Организаторы Кубка Билли Джин Кинг перед матчами украинок запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (с английского – "Теннис играет во имя мира") в поддержку Украины, которая воюет против России, которая и развязала эту войну. Благодаря совместным усилиям удалось собрать нереальную сумму – 1 миллион долларов.

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Именно такая сумма пойдет на нужды украинских беженцев, вынужденных из-за войны покинувших родные дома.

Средства по этой программе будут направлены на обеспечение убежища, питания и воды для беженцев, здравоохранения и психологической поддержки переселенцев, доступ к экономической и образовательной помощи, а также многих других программ для оказавшихся в тяжелом положении украинцев,

– говорится в сообщении.

Напомним, что честь Украины на корте защищали Катарина Завацкая, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок. Девушки чуть не сотворили сенсацию. Украинки были близки к тому, чтобы за очными встречами победить американок.

Завацкая и Ястремская сначала проиграли стартовые матчи, но затем реабилитировались в глазах украинских поклонников. Все решалось в парном разряде. К сожалению, дуэт Людмилы Киченок и Даяны Ястремской уступил паре в составе Эйжи Мухаммад и Джессики Пегулы.

Полный текст публикации по фейсбуку Федерации тенниса Украины

Уже 10 дней завершился матч в рамках Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Соединенных Штатов Америки и Украины. Матч, ставший украшением всего уикенда командных поединков. Но на наш взгляд во время матча произошло событие перекрывшее по своему весу любые спортивные победы. Весь матч между двумя сборными впервые прошел не в формате США против Украины, а в уникальном варианте США принимает Украину (USA hosts Ukraine).