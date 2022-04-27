Все для украинских переселенцев

Организаторы Кубка Билли Джин Кинг перед матчами украинок запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (с английского – "Теннис играет во имя мира") в поддержку Украины, которая воюет против России, которая и развязала эту войну. Благодаря совместным усилиям удалось собрать нереальную сумму – 1 миллион долларов.

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Именно такая сумма пойдет на нужды украинских беженцев, вынужденных из-за войны покинувших родные дома.

Средства по этой программе будут направлены на обеспечение убежища, питания и воды для беженцев, здравоохранения и психологической поддержки переселенцев, доступ к экономической и образовательной помощи, а также многих других программ для оказавшихся в тяжелом положении украинцев,

– говорится в сообщении.

Напомним, что честь Украины на корте защищали Катарина Завацкая, Даяна Ястремская, Людмила и Надежда Киченок. Девушки чуть не сотворили сенсацию. Украинки были близки к тому, чтобы за очными встречами победить американок.

Завацкая и Ястремская сначала проиграли стартовые матчи, но затем реабилитировались в глазах украинских поклонников. Все решалось в парном разряде. К сожалению, дуэт Людмилы Киченок и Даяны Ястремской уступил паре в составе Эйжи Мухаммад и Джессики Пегулы.

Полный текст публикации по фейсбуку Федерации тенниса Украины

Уже 10 дней завершился матч в рамках Кубка Билли Джин Кинг между сборными командами Соединенных Штатов Америки и Украины. Матч, ставший украшением всего уикенда командных поединков. Но на наш взгляд во время матча произошло событие перекрывшее по своему весу любые спортивные победы. Весь матч между двумя сборными впервые прошел не в формате США против Украины, а в уникальном варианте США принимает Украину (USA hosts Ukraine).