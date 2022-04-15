Поддержка от организаторов турнира

15 – 16 апреля женская сборная Украины сыграет против соперниц из США. Поединки состоятся в Эшвилле. Однако не обошлось без хороших дел на нужды Украины.

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Организаторы соревнований запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (с английского – "Теннис играет ради мира") в поддержку Украины. Все средства будут потрачены на гуманитарную помощь украинскому государству.

Уже собрана очень солидная сумма в размере 940 тысяч долларов. До отметки в 1 миллион долларов осталось добирать всего 60 тысяч.

Перед началом турнира команда США заявила, что поддерживает Украину в столь непростое для страны время.

Изменения в составе сборной Украины и расписание матчей

Напомним, что украинская сборная сыграет против американок не своим сильнейшим составом. Элина Свитолина и Марта Костюк вынужденно пропускают матчи из-за травм.

За национальную команду сыграют – Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и сестры Киченок.