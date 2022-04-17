Савчук: Они все горели на корте

Капитан украинской команды Ольга Савчук прокомментировала выступление украинок на Кубке Билли Джин Кинг. Бывшая теннисистка отметила, что девочки оставили на корте все силы.

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Савчук отметила второй соревновательный день, когда украинки сделали безумный камбек и после двух одиночных матчей сравняли счет до 2:2. Потому все решалось в парном поединке. Ольга не может даже в чем-то упрекнуть теннисисток, которые отдали все силы на корте ради Украины и ее людей.

Все они горели на корте. В парном матче даже не было такого момента, когда бы я могла сказать, мол здесь что-то плохо сделали,

– сказала экс-теннисистка.

"Я горжусь нашей командой"

"Перед парной встречей мы все поговорили, Даяна и Люда хотели играть. Мне кажется, это была хорошая идея, потому что они обе играют в агрессивный теннис с высокой долей риска. Я считаю, что в парном теннисе это главное, особенно если речь идет о решающей парную встречу.Чем меньше начинаешь думать, тем больше получишь.Думаю, что Люда и Даяна очень подошли друг к другу.На мои ощущения все решили буквально пару очков.Нам действительно не повезло.Но я горжусь нашей командой и я благодарна, что я имела шанс провести эту неделю вместе с ними и пережить весь этот опыт", – рассказала капитан женской команды.

Савчук ответила на вопрос, в какой роли ей сложнее быть – игрок или капитан. Ольга отметила, что обе роли достаточно сложны, хотя одинаковы в эмоциональном плане. Во время одиночных встреч Ольга активно выбрасывала эмоции на внешнее, что не скажешь о парном матче. Савчук поняла, что должна быть более спокойной.

Что я узнала наших игроков за эту неделю? Что они отличные люди. И еще с ними очень весело. Они бойцы. Они всю душу оставили на корте ради нашей страны, ради наших людей,

– ответила Савчук.

Как украинки сыграли против США

Даяна Ястремская (Украина) – Элисон Риск (США) – 6:7, 5:7

Катарина Завацкая (Украина) – Джессика Пегула (США) – 2:6, 1:6

Даяна Ястремская (Украина) – Джессика Пегула (США) – 6:3, 6:4

Катарина Завацкая (Украина) – Шелби Роджерс (США) – 6:3, 6:4

Людмила Киченок / Даяна Ястремская (Украина) – Эйжи Мухаммад / Джессика Пегула (США) – 6:7, 3:6

К слову. Украина вернулась в плей-офф турнира. Матчи этой стадии пройдут в ноябре 2022 года.