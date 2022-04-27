Все для українських переселенців

Організатори Кубку Біллі Джин Кінг перед матчами українок запустили фонд "TennisPlaysForPeace" (з англійської – "Теніс грає заради миру") на підтримку України, яка воює проти Росії, яка й розв'язала цю війну. Завдяки спільним зусиллям вдалось зібрати нереальну суму – 1 мільйон доларів.

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Саме така сума піде на потреби українських біженців, які вимушено через війну покинули рідні домівки.

Кошти за цією програмою будуть спрямовані на забезпечення притулку, харчування та води для біженців, охорони здоров'я та психологічної підтримки переселенців, доступ до економічної та освітньої допомоги, а також багатьох інших програм для українців, які опинилися у важкому становищі,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що честь України на корті захищали Катаріна Завацька, Даяна Ястремська, Людмила та Надія Кіченок. Дівчата ледь не створили сенсацію. Українки були близькі до того, щоб за очними зустрічами перемогти американок.

Завацька та Ястремська спершу програли стартові матчі, але потім реабілітувались в очах українських прихильників. Все вирішувалось у парному розряді. На жаль, дует Людмили Кіченок та Даяни Ястремської поступився парі у складі Ейжі Мухаммад та Джессіки Пегули.

Повний текст публікації з фейсбуку Федерації тенісу України