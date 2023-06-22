В Кракове продолжаются Европейские игры-2023. Параллельно с ними проходит и командный чемпионат Европы по легкой атлетике, где участвует и Украина, пишет 24 канал.
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Наша команда вынуждена была сняться с ЧЕ-2021 и опуститься во второй дивизион из-за вспышки коронавируса в команде. Впрочем, гажлвшл га на этом уровне "сине-желтые" не задержались.
В среду наши легкоатлеты одержали три победы. А во второй и финальный игровой день украинцы одержали еще одну победу. Ярослава Магучих без проблем выиграла в соревнованиях по прыжкам в высоту.
Спортсменцы из Днепра удалось взять 1,91 и 1,94 метра с первых попыток. Когда Ярослава ушла на 1,97 метра, только третья попытка оказалась удачной. Этого было достаточно для победы в турнире. Кроме Магучих, в четверг Украина получила следующие успехи:
- 2 место. Роман Кокошко (метание ядра)
- 2 место. Артур Фельфнер (метание копья)
- 3 место. Олег Дорощук (прыжки в высоту)
- 3 место. Татьяна Кайсен (бег на 200 метров)
- 3 место. Станислав Коваленко (бег на 200 метров)
- 3 место. Никита Барабанов, Екатерина Карпюк, Александр Погорелко, Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4х400 метров)
- 4 место. Наталья Стребкова (бег с препятствиями)
- 4 место. Ольга Ляхова (бег на 1500 метров)
- 6 место. Богдан-Иван Городиский (бег на 5000 метров)
- 8 место. Анна Гацко (метание копья)
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В итоговой таблице второго дивизиона Украина набрала 435,5 балла и заняла второе место. Это позволило команде вернуться в первую лигу. Также повышение получили Венгрия и Литва.