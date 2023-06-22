В Кракове продолжаются Европейские игры-2023. Параллельно с ними проходит и командный чемпионат Европы по легкой атлетике, где участвует и Украина, пишет 24 канал.

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Наша команда вынуждена была сняться с ЧЕ-2021 и опуститься во второй дивизион из-за вспышки коронавируса в команде. Впрочем, гажлвшл га на этом уровне "сине-желтые" не задержались.

В среду наши легкоатлеты одержали три победы. А во второй и финальный игровой день украинцы одержали еще одну победу. Ярослава Магучих без проблем выиграла в соревнованиях по прыжкам в высоту.

Спортсменцы из Днепра удалось взять 1,91 и 1,94 метра с первых попыток. Когда Ярослава ушла на 1,97 метра, только третья попытка оказалась удачной. Этого было достаточно для победы в турнире. Кроме Магучих, в четверг Украина получила следующие успехи:

2 место . Роман Кокошко (метание ядра)

. Роман Кокошко (метание ядра) 2 место . Артур Фельфнер (метание копья)

. Артур Фельфнер (метание копья) 3 место . Олег Дорощук (прыжки в высоту)

. Олег Дорощук (прыжки в высоту) 3 место . Татьяна Кайсен (бег на 200 метров)

. Татьяна Кайсен (бег на 200 метров) 3 место . Станислав Коваленко (бег на 200 метров)

. Станислав Коваленко (бег на 200 метров) 3 место . Никита Барабанов, Екатерина Карпюк, Александр Погорелко, Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4х400 метров)

. Никита Барабанов, Екатерина Карпюк, Александр Погорелко, Анна Рыжикова (смешанная эстафета 4х400 метров) 4 место . Наталья Стребкова (бег с препятствиями)

. Наталья Стребкова (бег с препятствиями) 4 место . Ольга Ляхова (бег на 1500 метров)

. Ольга Ляхова (бег на 1500 метров) 6 место . Богдан-Иван Городиский (бег на 5000 метров)

. Богдан-Иван Городиский (бег на 5000 метров) 8 место. Анна Гацко (метание копья)

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В итоговой таблице второго дивизиона Украина набрала 435,5 балла и заняла второе место. Это позволило команде вернуться в первую лигу. Также повышение получили Венгрия и Литва.