Эти интересные соревнования проводятся только в третий раз в своей истории. Ранее Европейские игры принимали Баку и Минск. В этом году на соревнования в Краков приехали 7 тысяч спортсменов из 48 стран мира. Сайт 24 Канала подробнее разобрался, какие виды спорта будут представлены, кто будет защищать честь Украины и куда девались россияне?

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Программа соревнований

Европейские игры схожи по формату с Олимпиадой, ведь тоже проводятся раз в четыре года. А вот главное их отличие – это перечень соревнований. Каждый раз в программу соревнований входят другие виды спорта, как по олимпийским, так и не олимпийским видам.

В красивом польском городе Краков спортсмены разыграют между собой 253 комплекта наград в следующих видах спорта (28): настольном теннисе, фехтовании, легкой атлетике, артистическом плавании, бадминтоне, баскетболе 3х3, дзюдо, боксе, брейкинге, каноэ. каноэ, велоспорте (маунтенбайк и BMX), прыжках в воду, карате, кикбоксинге, падели, пляжном гандболе, пляжном футболе, современном пятиборье, тайском боксе, тхэквондо, текболе, триатлоне, регби-7, стрельбе из лука и стендовая), прыжках с трамплина, скалолазании.

Любопытно! На Европейских играх-2023 увеличили программу по 15 видам спорта вплоть до 28. А это почти вдвое. Особенно важны эти соревнования, которые продлятся до 2 июля, для спортсменов по олимпийским видам спорта. Ведь этот турнир квалификационный к Олимпиаде-2024 в Париж. Полное расписание соревнований ЕІ-2023 смотрите по ссылке.

Украинские надежды на Европейские игры-2023

Столько разнообразных видов спорта, так у каких из них в Украине больше шансов на медали?

Наша страна не будет представлена только в трех видах программы – регби-7, падели и пляжном гандболе. Наибольшие надежды возлагают на легкую атлетику, бокс, каратэ, шаровую стрельбу, артистическое плавание и прыжки в воду.

Уже в первый день соревнований нам будет за кого поболеть. На главный стадион выйдет наша легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая сразится в тройном прыжке.



Марина Бех-Романчук / Фото Getty Images

Также в легкой атлетике следует посмотреть бег на 400 метров с барьерами, где представит нашу страну Виктория Ткачук. Михаил Кохан в этот день сразится в метании молота.

Что касается других видов спорта, то состоится квалификация по артистическому плаванию, где у Украины огромные шансы на медали.

В 10:40 на воду выйдет и наш серебряный олимпийский призер в Токио-2020 Людмила Лузан, которая в паре с Валерией Теретой выступит в каноэ-двойке на 500 метров.

В целом большие надежды украинцев возлагаются не только на выступления выше сказанных, но и на результаты Ярославы Магучих (прыжки в высоту), Анжелики Терлюги (карате), Алексея Середы (прыжки в воду), Артура Фельфнера (метание копья), Елены Костевич и Павла Коростылева. (пулевая стрельба) и наших боксеров Брия Захареева и Александра Хижняка.

Отметим, что в запасном списке оказалась наша прыгунья в высоту Ирина Геращенко, которая проводит солидный летний сезон.



Ярослава Магучих / Фото Getty Images

Обратите внимание! С полным составом украинской сборной на Европейских играх-2023 можно ознакомиться по ссылке. За соревнованиями можно следить на официальном сайте Суспільне Спорт. Также ЕИ-2023 покажут региональные каналы Суспільного!

Поляки не хотели видеть представителей враждебных стран

Украинцы и весь цивилизованный мир спокойно могут следить за Европейскими играми в Кракове. Польские организаторы не допустили к соревнованиям представителей России и Беларуси. Почему ход со стороны поляков, знавших, что на трибунах соберется немало украинских болельщиков.

Наши польские друзья еще раз доказали, что на них можно положиться.

Присутствие россиян и белорусов имело также дополнительное давление на украинских спортсменов, а некоторые из них вообще могли отказаться от участия в Европейских играх.

Организаторы ЕИ-2023 не стали идти на поводу Международного олимпийского комитета, который рекомендовал вернуть в соревнования россиян и белорусов. Хотя уже много федераций прислушались к советам МОК, а зря...

Поэтому в непростую ситуацию попали фехтовальщики. Международная федерация фехтования (FIE) лишила спортсменов шанса завоевать рейтинговые очки в индивидуальных соревнованиях, поэтому фехтовальщики разыграют награды только в командных соревнованиях.

Ну что ж, ждем наград от украинских спортсменов и новых рекордов Европейских игр.