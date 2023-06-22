У Кракові продовжуються Європейські ігри-2023. Паралельно із ними проходить і командний чемпіонат Європи з легкої атлетики, де бере участь і Україна, пише 24 канал.

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Наша команда змушена була знятись з ЧЄ-2021 та опуститись у другий дивізіон через спалах коронавірусу в команді. Втім гажлвшл га цьому рівні "синьо-жовті" не затримались.

У середу наші легкоатлети здобули три перемоги. А у другий та фінальний ігровий день українці додали ще одну перемогу. Ярослава магучіх без проблем виграла у змаганнях зі стрибків у висоту.

Спортсменці з Дніпра вдалось взяти 1,91 та 1,94 метра з перших спроб. Коли Ярослава пішла на 1,97 метра, то лише третя спроба виявилась вдалою. Цього було достатньо для перемоги у турнірі. Окрім Магучіх, у четвер Україна здобула ще наступні успіхи:

2 місце . Роман Кокошко (штовхання ядра)

. Роман Кокошко (штовхання ядра) 2 місце . Артур Фельфнер (метання спису)

. Артур Фельфнер (метання спису) 3 місце . Олег Дорощук (стрибки у висоту)

. Олег Дорощук (стрибки у висоту) 3 місце . Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів)

. Тетяна Кайсен (біг на 200 метрів) 3 місце . Станіслав Коваленко (біг на 200 метрів)

. Станіслав Коваленко (біг на 200 метрів) 3 місце . Микита Барабанов, Катерина Карпюк, Олександр Погорілко, Анна Рижикова (змішана естафета 4х400 метрів)

. Микита Барабанов, Катерина Карпюк, Олександр Погорілко, Анна Рижикова (змішана естафета 4х400 метрів) 4 місце . Наталія Стребкова (біг з перешкодами)

. Наталія Стребкова (біг з перешкодами) 4 місце . Ольга Ляхова (біг на 1500 метрів)

. Ольга Ляхова (біг на 1500 метрів) 6 місце . Богдан-Іван Городиський (біг на 5000 метрів)

. Богдан-Іван Городиський (біг на 5000 метрів) 8 місце. Ганна Гацко (метання спису)

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У підсумковій таблиці другого дивізіону Україна набрала 435,5 бала та посіла друге місце. Це дозволило нашій команді повернутись у першу лігу. Також підвищення здобули Угорщина та Литва.