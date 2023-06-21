В польском Кракове стартовали уже третьи в истории Европейские Игры. из-за войны в Украине на престижные соревнования не допустили спортсменов из России, пишет 24 канал.

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Благодаря этому наша сборная смогла отправить на соревнование солидное количество участников. Украину представляют аж 263 спортсмена в 27 видах спорта.

Пять золотых медалей в день

Первый день принес нашей сборной пять золотых медалей. Среди мужчин достиг своей цели Михаил Кохан. Украинец выиграл соревнования по метанию молота во втором дивизионе. Михаилу удалось бросить снаряд на 77,03 метра.

Золотое выступление Михаила Кохана:

Завоевала золотую медаль и легкоатлетка Марина Бех-Романчук. Спортсменка из Хмельнитчины торжествовала в соревнованиях второго дивизиона по тройному прыжку. Со второй попытки Марина показала результат в 14,58 метра.

Видео прыжка Бех-Романчук:

Кроме того, мужская сборная Украины стала лучшей в эстафете 4х100 метров. Наш квартет в составе Эрика Кострицы, Андрея Васильева, Станислава Коваленко и Александра Соколова преодолела дистанцию за 39,03 секунды.

Золото мужской сборной в эстафете:

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Удачи в легкой атлетике

Также украинки завоевали две медали в беге. Эти соревнования также проходят в рамках командного чемпионата Европы по легкой атлетике. Виктория Ткачук была лучшей в забеге на 400 метров с барьерами во втором дивизионе. Дистанция была преодолена за 55,87 секунды.

Как выступила Виктория Ткачук:

А вот Наталья Кроль установила рекорд сезона в беге на 800 метров (также во втором дивизионе). Двукратная чемпионка Европы показала время 1:59,77 минуты и он оказался лучше венгры Бьянка Кэри всего на 0,03 секунды (1:59,80).

Видео забега Натальи Кроль:

В целом после 25 разных этапов по легкой атлетике Украина занимает второе место в командном зачете второго дивизиона. Отметим, что первые три сборные по итогам игры попадут в элитный дивизион.

Топ-пятерка лидеров второго дивизиона: