Молодежная сборная Украины начинает новый цикл. На этот раз в команду вызываются игроки 2002 года рождения и младше. А тренером команды стал испанец Унаи Мельгоса. До этого он был помощником Сергея Реброва, и именно по его инициативе возглавил молодежную сборную Украины.

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На первый сбор команды вызвано 23 игрока

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), Яков Кинарейкин (Днепр-1), Кирилл Фесюн (Колос).

Защитники: Константин Вивчаренко (Динамо), Арсений Батагов, Антон Боль (оба – Заря), Данил Скорко (Александрия), Артем Смоляков (Полесье), Виталий Роман, Богдан Слюбик (оба – Рух), Владимир Салюк (Черноморец).

Полузащитники: Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), Владимир Бражко, Назар Волошин (оба – Динамо), Валентин Рубчинский (Днепр-1), Илья Квасница (Рух), Максим Брагару (Черноморец), Олег Очеретько, Иван Лосенко (оба – Шахтер), Евгений Павлюк (Ворскла).

Нападающие: Игорь Краснопир (Оболонь), Денис Теслюк (Рух), Богдан Вьюнник (Шахтер).

Стоит отметить, что в молодежную сборную Украины вызвали Арсения Батагова из луганской Зари. Хотя игрок также вошел в резервный список национальной сборной Украины, которая в сентябре проведет два матча отбора на Евро-2024 – против Англии и Италии.

Молодежная сборная также проведет два матча в сентябре. В рамках подготовки к старту квалификации молодежного Евро-2025 украинцы проведут спарринг с молодежной сборной Германии. Поединок состоится 8 сентября на "Людвигспаркштадионе" в Саарбрюкене. А уже 12 сентября команду ожидает номинально "домашний" матч против команды Северной Ирландии. Эта игра состоится в Словакии на поле Национального тренировочного центра Попрада.

Напомним, что молодежная сборная Украины во время жеребьевки попала в группу F, где ее соперниками стали молодежные сборные Англии, Сербии, Северной Ирландии, Азербайджана и Люксембурга. В финальную часть молодежного Евро-2025 напрямую выйдет победитель каждой из групп, а также три лучшие команды среди обладателей вторых мест. Еще три места на турнире будут разыграны в плей-офф, в котором будут играть остальные шесть обладателей вторых мест. Все они присоединятся на турнире к Словакии, которая и будет принимать молодежный чемпионат Европы в 2025 году.

Стоит отметить, что в 2023 году молодежная сборная Украины успешно выступила на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала турнира, благодаря чему получила путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.