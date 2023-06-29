Сборная Украины по футболу в шаге (или двух) от выхода на Олимпиаду-2024: что для этого нужно

Молодежная сборная Украины по футболу смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы 2023 года. По итогам турнира наша команда может попасть и на Олимпиаду-2024 в Париже. Правда, для этого нужно еще выиграть хотя бы один матч.

Сборная Украины успешно преодолела групповой этап Евро-2023, выйдя в плей-офф. Но заняла лишь второе место в группе, уступив Испании лишь через разницу забитых и пропущенных голов. При этом в последнем матче именно против испанцев украинцы пропустили решающий гол на последней минуте, сыграв с соперником вничью.

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Теперь в четвертьфинале сборная Украины сыграет против одного из фаворитов Евро-2023 – сборной Франции. Этот матч состоится в воскресенье, 2 июля.

Матч против французов станет одним из решающих в контексте борьбы сборной Украины за место на Олимпиаде-2024. Есть несколько вариантов событий по результатам этого матча для сборной Украины.

Кто попадет на Олимпиаду-2024

На Олимпиаду-2024 от Европы квалифицируются четыре сборных. Все они должны быть по итогам молодежного чемпионата Европы – четыре лучшие команды турнира. Но сборная Франции получила прямую путевку в качестве хозяйки Олимипады-2024. Поэтому на молодежном Евро-2023 разыграют всего три путевки.

Есть еще одна команда, участие которой в Евро-2023 влияет на это распределение – сборная Англии. Даже если команда выиграет турнир, на Олимпиаду она не поедет. Ведь места на Олимпийских играх получают члены Международного олимпийского комитета. А там представлена Великобритания, а не Англия. И МОК в 2024 году не планирует делать исключений для Англии, ведь свои молодежные сборных есть и в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии. И только в 2012 году, когда Лондон принимал Олимпиаду, на турнире была представлена сборная этой страны. Но опять же не от Англии, а от Великобритании.

Три сценария попасть на Олимпиаду-2024

Существует три последующих варианта развития событий. И они оказывают прямое влияние и на сборную Украины.

Первый. Если Франция или Англия (одна из двух) выйдут в полуфинал Евро-2023, три других участника полуфиналов автоматически получат путевки на Олимпиаду-2024.

Второй. Если ни Англия, ни Франция не выйдут в полуфинал, тогда на Евро-2023 будет разыгран формальный матч за третье место – между двумя неудачниками полуфинала. Победитель этого матча и получит путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Третий. Если Англия и Франция выйдут в полуфинал Евро-2023, тогда состоится матч между двумя лучшими командами четвертьфинала, которые не сумели выйти в полуфинал. Они в личной встрече и определят владельца путевки на Олимпиаду-2024.

Если ситуация с "неудачниками полуфинала" (когда Франция и Англия не выйдут в полуфинал), вполне понятна (две проигравшие в полуфинале команды, и именно они сыграют между собой), то при третьем сценарии определение участников дополнительного матча будет несколько сложнее. Но в УЕФА позаботились об этом заранее, определив соответствующие критерии, по которым будут выбираться команды. Это будет происходить в следующем порядке:

лучшая позиция в группе финального турнира;

большее количество очков в группе финального турнира;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей в группе финального турнира;

большее количество голов, забитых в группе финального турнира;

лучшая разница забитых и пропущенных мячей в четвертьфинальном матче (основное время);

большее количество голов, забитых в четвертьфинальном матче (основное время);

дисциплинарные характеристики;

лучшая позиция в рейтинге УЕФА (перед жеребьевкой финального турнира).

Что нужно Украине для того, чтобы попасть на Олимпиаду-2024

Лучший вариант – выиграть Евро-2023. Ну или хотя бы выйти в финал турнира. Ведь два финалиста точно получат путевку на Олимпийские игры.

Но и без того существует несколько вариантов, как сборной Украины выйти на Олимпиаду-2024:

победить Францию, а чтобы в другом четвертьфинале Англия победила Португалию. Тогда будет применен первый сценарий, когда три полуфиналиста автоматически получат путевки на турнир. Украина будет среди них;

победить Францию. И если Англия не сможет выйти в полуфинал, тогда победить и в полуфинале победителя пары Испания – Швейцария. Как было написано выше, выход в финал гарантирует попадание на Олимпиаду-2024;

победить Францию. И если Англия не сможет выйти в полуфинал, а мы уступим на этой стадии турнира, то тогда победить в матче за третье место;

в случае поражения в матче против Франции (следовательно их прохода в полуфинал), надеяться на выход в полуфинал и Англии. А также на то, что в полуфинал выйдет Испания или Грузия (или обе). Именно эти две команды опережают Украину по критериям для дополнительного матча, потому что стали победителем своих групп (хотя Грузия набрала всего 5 очков, а Украина – семь).

Если Испания или Грузия выйдут в полуфинал (вместе с Англией и Францией), то в таком случае Украина будет как минимум в двойке лучших команд четвертьфинала, не сумевших выйти в полуфинал. И тогда сыграет в дополнительном матче за место на Олимпиаде. Нашим соперником тогда будет Грузия или Испания (одна из этих команд, которая не сможет выйти в полуфинал). Если же они обе выйдут в полуфинал, тогда нашим соперником будет Португалия.

Так что сборная Украины сейчас в ситуации, когда и выход в полуфинал еще не гарантирует место на Олимпиаде-2024, а поражение в матче против Франции все же оставляет шансы отправиться в 2024 году в Париж на Игры.

Потенциальный матч плей-офф за путевку на Олимпиаду-2024 может состояться 7 июля (22:00) или 8 июля (16:00) в Бухаресте.