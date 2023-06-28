Снова против Франции
На молодежном чемпионате Европы-2023 завершился групповой раунд. Сборная Украины U-21 феерически отыграла эту стадию, получив семь очков из девяти возможных, пишет 24 канал.
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Впрочем, команда Ротаня вышла в четвертьфинал со второго места в группе. Испания набрала столько же очков, но забила больше на гол. Своего соперника по 1/4 финала "сине-желтые" узнали только сегодня, 28 июня.
Им стала сборная Франции, победившая в группе D. Подопечные Сильвена Риполя взяли максимум очков, обыграв Италию (2:1), Норвегию (1:0) и Швейцарию (4:1). Полный список пар 1/4 финала выглядит так:
- Грузия – Израиль
- Англия – Португалия
- Испания – Швейцария
- Франция – Украина
Шансы на Олимпиаду
Матч Франция – Украина состоится в воскресенье, 2 июня. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Напомним, что выход в полуфинал, скорее всего, гарантирует Украине путевку на Олимпийские игры-2024.
В Париж поедут три лучшие команды Евро-2023, за исключением Англии и Франции. "Ле Блэ" автоматически попадут на Олимпиаду в качестве сборной-хозяйки соревнований.
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Если Франция выбьет Украину, но при этом Англия также выйдет в полуфинал, наша команда получит шанс выйти на Олимпиаду в матче за 5 место против кого-то из других неудачников четвертьфинала.